https://1prime.ru/20250814/pakistan-860711764.html
Пакистанский посол отметил перспективы сотрудничества с РФ в энергетике
Пакистанский посол отметил перспективы сотрудничества с РФ в энергетике - 14.08.2025, ПРАЙМ
Пакистанский посол отметил перспективы сотрудничества с РФ в энергетике
У расширения сотрудничества РФ и Пакистана есть потенциал, в частности, Исламабад интересует российский энергосектор, заявил в интервью РИА Новости пакистанский | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T13:15+0300
2025-08-14T13:15+0300
2025-08-14T13:15+0300
энергетика
россия
пакистан
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/35/841963557_0:289:2400:1639_1920x0_80_0_0_c93ef5053cf529a76813d0ec9954d77e.jpg
МОСКВА, 14 авг– ПРАЙМ. У расширения сотрудничества РФ и Пакистана есть потенциал, в частности, Исламабад интересует российский энергосектор, заявил в интервью РИА Новости пакистанский посол в Москве Мухаммад Джамали. "В Пакистане проживают 240 миллионов человек и мы — страна с дефицитом энергоресурсов. Мы ищем энергию везде, где можем получить её по более низким и выгодным ценам. У России большой энергетический потенциал... Потенциал для расширения сотрудничества у нас есть, и он взаимный", - сказал Джамали. Он отметил, что также Исламабад импортирует значительное количество зерна из РФ, а поставляет в Россию текстиль, хирургические инструменты, кожаные изделия.
https://1prime.ru/20250814/ekonomika-860709875.html
пакистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/35/841963557_28:0:2400:1779_1920x0_80_0_0_93675b5530c05fc47d53659c4d71a4ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пакистан, сотрудничество
Энергетика, РОССИЯ, ПАКИСТАН, сотрудничество
Пакистанский посол отметил перспективы сотрудничества с РФ в энергетике
Посол Джамали: у РФ и Пакистана есть потенциал для расширения связей в энергетике
МОСКВА, 14 авг– ПРАЙМ. У расширения сотрудничества РФ и Пакистана есть потенциал, в частности, Исламабад интересует российский энергосектор, заявил в интервью РИА Новости пакистанский посол в Москве Мухаммад Джамали.
"В Пакистане проживают 240 миллионов человек и мы — страна с дефицитом энергоресурсов. Мы ищем энергию везде, где можем получить её по более низким и выгодным ценам. У России большой энергетический потенциал... Потенциал для расширения сотрудничества у нас есть, и он взаимный", - сказал Джамали.
Он отметил, что также Исламабад импортирует значительное количество зерна из РФ, а поставляет в Россию текстиль, хирургические инструменты, кожаные изделия.
Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США