Пакистанский посол отметил перспективы сотрудничества с РФ в энергетике - 14.08.2025
Пакистанский посол отметил перспективы сотрудничества с РФ в энергетике
2025-08-14T13:15+0300
2025-08-14T13:15+0300
МОСКВА, 14 авг– ПРАЙМ. У расширения сотрудничества РФ и Пакистана есть потенциал, в частности, Исламабад интересует российский энергосектор, заявил в интервью РИА Новости пакистанский посол в Москве Мухаммад Джамали. "В Пакистане проживают 240 миллионов человек и мы — страна с дефицитом энергоресурсов. Мы ищем энергию везде, где можем получить её по более низким и выгодным ценам. У России большой энергетический потенциал... Потенциал для расширения сотрудничества у нас есть, и он взаимный", - сказал Джамали. Он отметил, что также Исламабад импортирует значительное количество зерна из РФ, а поставляет в Россию текстиль, хирургические инструменты, кожаные изделия.
13:15 14.08.2025
 
Пакистанский посол отметил перспективы сотрудничества с РФ в энергетике

Посол Джамали: у РФ и Пакистана есть потенциал для расширения связей в энергетике

МОСКВА, 14 авг– ПРАЙМ. У расширения сотрудничества РФ и Пакистана есть потенциал, в частности, Исламабад интересует российский энергосектор, заявил в интервью РИА Новости пакистанский посол в Москве Мухаммад Джамали.
"В Пакистане проживают 240 миллионов человек и мы — страна с дефицитом энергоресурсов. Мы ищем энергию везде, где можем получить её по более низким и выгодным ценам. У России большой энергетический потенциал... Потенциал для расширения сотрудничества у нас есть, и он взаимный", - сказал Джамали.
Он отметил, что также Исламабад импортирует значительное количество зерна из РФ, а поставляет в Россию текстиль, хирургические инструменты, кожаные изделия.
