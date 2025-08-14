https://1prime.ru/20250814/pakistan-860711764.html

Пакистанский посол отметил перспективы сотрудничества с РФ в энергетике

Пакистанский посол отметил перспективы сотрудничества с РФ в энергетике - 14.08.2025, ПРАЙМ

Пакистанский посол отметил перспективы сотрудничества с РФ в энергетике

14.08.2025

МОСКВА, 14 авг– ПРАЙМ. У расширения сотрудничества РФ и Пакистана есть потенциал, в частности, Исламабад интересует российский энергосектор, заявил в интервью РИА Новости пакистанский посол в Москве Мухаммад Джамали. "В Пакистане проживают 240 миллионов человек и мы — страна с дефицитом энергоресурсов. Мы ищем энергию везде, где можем получить её по более низким и выгодным ценам. У России большой энергетический потенциал... Потенциал для расширения сотрудничества у нас есть, и он взаимный", - сказал Джамали. Он отметил, что также Исламабад импортирует значительное количество зерна из РФ, а поставляет в Россию текстиль, хирургические инструменты, кожаные изделия.

пакистан

