Счетная палата выявила недостатки в обеспечении сборных РФ экипировкой - 14.08.2025
Счетная палата выявила недостатки в обеспечении сборных РФ экипировкой
Счетная палата выявила недостатки в обеспечении сборных РФ экипировкой
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение Минспортом бюджета в 2024 году и выявила недостатки в организации подведомственным ФГБУ "ЦСП" обеспечения сборных команд РФ спортивной экипировкой общего назначения: заявленная потребность в ней существенно превышала закупленные комплекты, по итогу в 2024 году их осталось более 2 тысяч на 256,6 миллиона рублей, а расходы на аренду складских помещений для их хранения составили 21,5 миллиона рублей, следует из материалов. Так, общий объем финансовых нарушений, выявленных в Минспорте и подведомственном учреждении ФГБУ "ЦСП" (Центр спортивной подготовки сборных команд России), составил 2,8 миллиарда рублей. Наиболее значимые нарушения в Минспорте были допущены при формировании объема финансового обеспечения выполнения госзадания "ЦСП", предоставлении субсидий регионам и осуществлении закупок, говорится в материалах. "Ежегодно ФГБУ "ЦСП" за счет субсидии на иные цели закупает спортивную экипировку общего назначения для спортивных сборных команд Российской Федерации на основании заявок, направляемых общероссийскими спортивными федерациями. В ходе проверки установлено, что заявленная общероссийскими спортивными федерациями потребность в спортивной экипировке общего назначения превышает количество комплектов экипировки, за которыми они обращаются для получения", - отмечается в отчете. Речь идет о субсидиях на иные цели в сумме чуть более 13 миллиардов рублей, предоставленных в 2024 году, кассовое исполнение составило 99,99% утвержденных бюджетных значений. Субсидии на иные цели предоставлялись Минспортом 35 подведомственным учреждениям. При этом с учетом разрешенных к использованию в 2024 году остатков по итогам 2023 года (1,154 миллиарда рублей) объем субсидий на иные цели составил 14,42 миллиарда рублей. Освоено 12,14 миллиарда рублей, остаток на конец 2024 года составил 2,28 миллиарда рублей, указано в отчете. "По состоянию на 1 января 2025 года остатки экипировки общего назначения для членов спортивных сборных команд России, сформированных в 2021–2023 годах, составили 2 401 комплект (на сумму 256,6 млн рублей), для хранения которых арендуются складские помещения", - говорится в отчете. Для хранения закупленной такой экипировки ФГБУ "ЦСП" на протяжение шести лет арендует складские помещения, отмечается в отчете. "При этом существует возможность в условиях контракта ФГБУ "ЦСП" на закупку экипировки общего назначения предусмотреть в качестве пунктов доставки закупаемой экипировки общероссийские спортивные федерации с объемом доставки в соответствии с направленной заявкой. Указанный механизм доставки позволит сократить бюджетные расходы на аренду ФГБУ "ЦСП" складских помещений, подготовлено информационное письмо в Минспорт России", - сказано в документе. Кроме того, в Минспорте РФ выявлено неэффективное использование средств федерального бюджета при закупке офисной мебели. "Как показала проверка, мебель приобреталась по завышенной стоимости, сформированной на основании предложений аффилированных компаний. По ряду позиций завышение составило 4,1 миллиона рублей или 34,8% от рыночной цены", - говорится в материалах, где указано, что Счетной палатой подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру.
00:16 14.08.2025
 
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение Минспортом бюджета в 2024 году и выявила недостатки в организации подведомственным ФГБУ "ЦСП" обеспечения сборных команд РФ спортивной экипировкой общего назначения: заявленная потребность в ней существенно превышала закупленные комплекты, по итогу в 2024 году их осталось более 2 тысяч на 256,6 миллиона рублей, а расходы на аренду складских помещений для их хранения составили 21,5 миллиона рублей, следует из материалов.
Так, общий объем финансовых нарушений, выявленных в Минспорте и подведомственном учреждении ФГБУ "ЦСП" (Центр спортивной подготовки сборных команд России), составил 2,8 миллиарда рублей. Наиболее значимые нарушения в Минспорте были допущены при формировании объема финансового обеспечения выполнения госзадания "ЦСП", предоставлении субсидий регионам и осуществлении закупок, говорится в материалах.
"Ежегодно ФГБУ "ЦСП" за счет субсидии на иные цели закупает спортивную экипировку общего назначения для спортивных сборных команд Российской Федерации на основании заявок, направляемых общероссийскими спортивными федерациями. В ходе проверки установлено, что заявленная общероссийскими спортивными федерациями потребность в спортивной экипировке общего назначения превышает количество комплектов экипировки, за которыми они обращаются для получения", - отмечается в отчете.
Речь идет о субсидиях на иные цели в сумме чуть более 13 миллиардов рублей, предоставленных в 2024 году, кассовое исполнение составило 99,99% утвержденных бюджетных значений. Субсидии на иные цели предоставлялись Минспортом 35 подведомственным учреждениям. При этом с учетом разрешенных к использованию в 2024 году остатков по итогам 2023 года (1,154 миллиарда рублей) объем субсидий на иные цели составил 14,42 миллиарда рублей. Освоено 12,14 миллиарда рублей, остаток на конец 2024 года составил 2,28 миллиарда рублей, указано в отчете.
"По состоянию на 1 января 2025 года остатки экипировки общего назначения для членов спортивных сборных команд России, сформированных в 2021–2023 годах, составили 2 401 комплект (на сумму 256,6 млн рублей), для хранения которых арендуются складские помещения", - говорится в отчете.
Для хранения закупленной такой экипировки ФГБУ "ЦСП" на протяжение шести лет арендует складские помещения, отмечается в отчете. "При этом существует возможность в условиях контракта ФГБУ "ЦСП" на закупку экипировки общего назначения предусмотреть в качестве пунктов доставки закупаемой экипировки общероссийские спортивные федерации с объемом доставки в соответствии с направленной заявкой. Указанный механизм доставки позволит сократить бюджетные расходы на аренду ФГБУ "ЦСП" складских помещений, подготовлено информационное письмо в Минспорт России", - сказано в документе.
Кроме того, в Минспорте РФ выявлено неэффективное использование средств федерального бюджета при закупке офисной мебели. "Как показала проверка, мебель приобреталась по завышенной стоимости, сформированной на основании предложений аффилированных компаний. По ряду позиций завышение составило 4,1 миллиона рублей или 34,8% от рыночной цены", - говорится в материалах, где указано, что Счетной палатой подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру.
 
