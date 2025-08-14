https://1prime.ru/20250814/peregovory-860704393.html

Индия и Китай могут начать переговоры по экспорту редкоземельных магнитов

2025-08-14T10:39+0300

2025-08-14T10:39+0300

2025-08-14T10:40+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг – ПРАЙМ. Нью-Дели и Пекин могут в ближайшее время начать переговоры о заключении торгового соглашения, охватывающего поставки критически важных товаров, включая редкоземельные магниты, удобрения и фармацевтическую продукцию. Об этом сообщает Economic Times со ссылкой на индийского чиновника."Три главных пункта повестки дня для обсуждения - редкоземельные магниты, удобрения и фармацевтические препараты", - сообщил газете высокопоставленный чиновник. Консультации между представителями двух стран, вероятно, состоятся в конце этого месяца, примерно во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.Особую актуальность переговорам придает недавнее решение Китая (4 апреля) ввести экспортный контроль на товары, связанные с редкоземельными металлами, что было ответом на американские тарифы. Одновременно Индия столкнулась с 50-процентными пошлинами на свой экспорт в США, введенными администрацией Трампа.

