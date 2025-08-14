Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия и Китай могут начать переговоры по экспорту редкоземельных магнитов - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/peregovory-860704393.html
Индия и Китай могут начать переговоры по экспорту редкоземельных магнитов
Индия и Китай могут начать переговоры по экспорту редкоземельных магнитов - 14.08.2025, ПРАЙМ
Индия и Китай могут начать переговоры по экспорту редкоземельных магнитов
Нью-Дели и Пекин могут в ближайшее время начать переговоры о заключении торгового соглашения, охватывающего поставки критически важных товаров, включая... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T10:39+0300
2025-08-14T10:40+0300
экономика
индия
сша
китай
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг – ПРАЙМ. Нью-Дели и Пекин могут в ближайшее время начать переговоры о заключении торгового соглашения, охватывающего поставки критически важных товаров, включая редкоземельные магниты, удобрения и фармацевтическую продукцию. Об этом сообщает Economic Times со ссылкой на индийского чиновника."Три главных пункта повестки дня для обсуждения - редкоземельные магниты, удобрения и фармацевтические препараты", - сообщил газете высокопоставленный чиновник. Консультации между представителями двух стран, вероятно, состоятся в конце этого месяца, примерно во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.Особую актуальность переговорам придает недавнее решение Китая (4 апреля) ввести экспортный контроль на товары, связанные с редкоземельными металлами, что было ответом на американские тарифы. Одновременно Индия столкнулась с 50-процентными пошлинами на свой экспорт в США, введенными администрацией Трампа.
https://1prime.ru/20250812/med-860600119.html
индия
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, сша, китай, дональд трамп, нарендра моди
Экономика, ИНДИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Нарендра Моди
10:39 14.08.2025 (обновлено: 10:40 14.08.2025)
 
Индия и Китай могут начать переговоры по экспорту редкоземельных магнитов

ET: Индия и Китай могут начать переговоры по экспорту редкоземельных магнитов

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг – ПРАЙМ. Нью-Дели и Пекин могут в ближайшее время начать переговоры о заключении торгового соглашения, охватывающего поставки критически важных товаров, включая редкоземельные магниты, удобрения и фармацевтическую продукцию. Об этом сообщает Economic Times со ссылкой на индийского чиновника.
"Три главных пункта повестки дня для обсуждения - редкоземельные магниты, удобрения и фармацевтические препараты", - сообщил газете высокопоставленный чиновник.
Консультации между представителями двух стран, вероятно, состоятся в конце этого месяца, примерно во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Особую актуальность переговорам придает недавнее решение Китая (4 апреля) ввести экспортный контроль на товары, связанные с редкоземельными металлами, что было ответом на американские тарифы. Одновременно Индия столкнулась с 50-процентными пошлинами на свой экспорт в США, введенными администрацией Трампа.
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Медь дорожает на новостях о продлении пошлин США на Китай
12 августа, 10:09
 
ЭкономикаИНДИЯСШАКИТАЙДональд ТрампНарендра Моди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала