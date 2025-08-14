https://1prime.ru/20250814/peregovory-860719326.html
Эксперт оценил экономический эффект от переговоров Путина и Трампа
Эксперт оценил экономический эффект от переговоров Путина и Трампа
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, если по их завершению будет дан положительный сигнал, могут и не привести к мгновенным миллиардным контрактам, но способны подстегнуть энергетический и транспортно-логистический секторы, а также зерновой экспорт, поскольку эти отрасли быстро реагируют на геополитическую стабильность, оценил для РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Как он отмечал, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Главный экономический эффект здесь - не сделки, а сигнал. Если удастся зафиксировать снижение политической температуры, это даст краткосрочный импульс энергетическому сектору, зерновому экспорту и транспортно-логистическим маршрутам. Эти отрасли реагируют на геополитическую стабильность мгновенно: падают страховые премии, возвращается интерес к долгосрочным проектам", - отмечает эксперт. Как он пояснил, предстоящая встреча двух лидеров - не дипломатический ритуал, а проверка готовности двух держав формировать новую архитектуру мировой торговли. По словам Севостьянова, ожидать немедленных контрактов на миллиарды иллюзорно. Но даже намек на смягчение риторики способен изменить траекторию мировых рынков, резюмировал он.
