Экс-глава Минобороны Польши допустил банкротство ведомства - 14.08.2025
Экс-глава Минобороны Польши допустил банкротство ведомства
2025-08-14T12:10+0300
2025-08-14T12:10+0300
экономика
финансы
польша
ВАРШАВА, 14 авг – ПРАЙМ. Министерство обороны Польши через три-четыре года может столкнуться с банкротством, заявил бывший глава этого ведомства, депутат оппозиционной партии "Право и справедливость" Мариуш Блащак. "Если ничего не изменится, министерство национальной обороны в течение трёх-четырёх лет обанкротится", - сказал Блащак на пресс-конференции. По его словам, ему удалось ознакомиться с перепиской между министерством национальной обороны и министерством финансов, из которой следует, что все средства, выделяемые на погашение долга, займов и кредитов на модернизацию вооружённых сил Польши, будут выделяться исключительно из бюджета минобороны. "Если развитие польской армии продолжится, то в течение трёх-четырёх лет долг, а значит, и суммы, необходимые для его погашения, превысят оборонный бюджет. Напомню, что оборонный бюджет финансирует не только всё, что связано с приобретением современной техники, но и её обслуживание. Также выделяются средства на создание новых подразделений Войска Польского и набор новых солдат", — сказал Блащак. В этом году Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 4,7% от ВВП.
польша
финансы, польша
Экономика, Финансы, ПОЛЬША
12:10 14.08.2025
 
Экс-глава Минобороны Польши допустил банкротство ведомства

Экс-глава Минобороны Польши допустил банкротство ведомства через 3-4 года

Флаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© flickr.com / Lukas Plewnia
ВАРШАВА, 14 авг – ПРАЙМ. Министерство обороны Польши через три-четыре года может столкнуться с банкротством, заявил бывший глава этого ведомства, депутат оппозиционной партии "Право и справедливость" Мариуш Блащак.
"Если ничего не изменится, министерство национальной обороны в течение трёх-четырёх лет обанкротится", - сказал Блащак на пресс-конференции.
По его словам, ему удалось ознакомиться с перепиской между министерством национальной обороны и министерством финансов, из которой следует, что все средства, выделяемые на погашение долга, займов и кредитов на модернизацию вооружённых сил Польши, будут выделяться исключительно из бюджета минобороны.
"Если развитие польской армии продолжится, то в течение трёх-четырёх лет долг, а значит, и суммы, необходимые для его погашения, превысят оборонный бюджет. Напомню, что оборонный бюджет финансирует не только всё, что связано с приобретением современной техники, но и её обслуживание. Также выделяются средства на создание новых подразделений Войска Польского и набор новых солдат", — сказал Блащак.
В этом году Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 4,7% от ВВП.
В Польше вспыхнул скандал из-за нецелевой растраты европейских средств
В Польше вспыхнул скандал из-за нецелевой растраты европейских средств
11 августа, 16:51
 
Экономика Финансы ПОЛЬША
 
 
Заголовок открываемого материала