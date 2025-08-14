https://1prime.ru/20250814/polsha-860709507.html

Экс-глава Минобороны Польши допустил банкротство ведомства

экономика

финансы

польша

ВАРШАВА, 14 авг – ПРАЙМ. Министерство обороны Польши через три-четыре года может столкнуться с банкротством, заявил бывший глава этого ведомства, депутат оппозиционной партии "Право и справедливость" Мариуш Блащак. "Если ничего не изменится, министерство национальной обороны в течение трёх-четырёх лет обанкротится", - сказал Блащак на пресс-конференции. По его словам, ему удалось ознакомиться с перепиской между министерством национальной обороны и министерством финансов, из которой следует, что все средства, выделяемые на погашение долга, займов и кредитов на модернизацию вооружённых сил Польши, будут выделяться исключительно из бюджета минобороны. "Если развитие польской армии продолжится, то в течение трёх-четырёх лет долг, а значит, и суммы, необходимые для его погашения, превысят оборонный бюджет. Напомню, что оборонный бюджет финансирует не только всё, что связано с приобретением современной техники, но и её обслуживание. Также выделяются средства на создание новых подразделений Войска Польского и набор новых солдат", — сказал Блащак. В этом году Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 4,7% от ВВП.

польша

финансы, польша