Эксперт: пошлина США на кофе из Индонезии нанесет больший ущерб

2025-08-14T07:43+0300

2025-08-14T07:43+0300

2025-08-14T07:43+0300

ДЖАКАРТА, 14 авг — ПРАЙМ. Импортная пошлина США на кофе из Индонезии в размере 19% нанесет больший ущерб американским покупателям, чем индонезийским производителям, учитывая сильную зависимость США от импортного кофе, приводит портал Jakarta Globe мнение местного эксперта. Пошлина, вступившая в силу 7 августа, направлена против одного из самых ценных сельскохозяйственных экспортных товаров Индонезии. Несмотря на эту меру, индонезийские экспортеры кофе сохраняют уверенность в своих рыночных позициях. США, крупнейший в мире потребитель кофе, не производят этот товар внутри страны и полностью полагаются на импорт из таких стран, как Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия. "Все, что они пьют, импортируется. Такого тарифа никогда не должно было быть, и в идеале он должен быть нулевым", — считает Праното Соенарто, заместитель председателя Индонезийской ассоциации экспортеров и производителей кофе (AEKI). Соенарто добавил, что члены американской переговорной группы по торговой политике уже написали Дональду Трампу письмо с просьбой не включать кофе в список товаров, облагаемых пошлинами. По его словам, в письме, отправленном три недели назад, отмечается, что кофе ранее был единственным сельскохозяйственным товаром, не облагаемым импортными пошлинами. При этом Соенарто уверен, что качество индонезийского кофе, особенно арабики с Суматры, основного продукта для американских обжарщиков, заставит американских покупателей продолжать его употребление, даже несмотря на новый тариф. "Они всё равно будут платить налог, потому что не смогут заменить вкус и качество нашей продукции", — пояснил индонезийский эксперт. Хотя тариф может повысить цены для американских потребителей, Соенарто считает, что конкурентоспособность Индонезии смягчит последствия для местных фермеров и экспортеров. "Это проблема скорее для них, чем для нас", — добавил заместитель председателя Индонезийской ассоциации экспортеров и производителей кофе. По данным Центрального статистического управления (BPS), экспорт кофе из Индонезии в 2024 году вырос на 76,33%, достигнув 1,6 миллиарда долларов США. США были крупнейшим рынком сбыта, за ними следовали Египет, Малайзия и Бельгия. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Ранее на этой неделе Трамп повторил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран остается прежним. На данный момент, Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.

2025

