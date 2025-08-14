Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций, пишут СМИ

https://1prime.ru/20250814/putin-860691916.html
экономика
мировая экономика
россия
сша
аляска
арктика
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
politico
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить в рамках встречи на Аляске более глубокую нормализацию дипломатических отношений и снятие санкций, пишет издание Economist.
"Одной из потенциальных тем является более глубокая нормализация дипломатических и деловых отношений между США и Россией, включая снятие санкций... Другой аспект - сотрудничество в Арктике, например, в сфере энергетики", - говорится в статье.
Издание пишет в этой связи, что арктическое сотрудничество уже обсуждалась Россией и США в феврале, "когда российские чиновники стремились привлечь американский бизнес".
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Politico после февральских переговоров России и США в Эр-Рияде заявлял, что стороны обсуждали возможные совместные проекты в Арктике.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
мировая экономика, россия, сша, аляска, арктика, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, politico, cnn
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Аляска, АРКТИКА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Politico, CNN
