Путин призвал развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта
Путин призвал развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта
2025-08-14T10:41+0300
2025-08-14T10:42+0300
экономика
россия
технологии
владимир путин
евразэс
шос
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что РФ готова развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами, создавать совместные предприятия, учебные центры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Мы готовы развивать кооперацию и сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами – как на двусторонней основе, так и в форматах Евразэс, БРИКС, ШОС, создавать совместные предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - говорится в послании.По словам российского лидера, власти сделают всё, чтобы законы в сфере беспилотных систем были эффективными.
россия, технологии, владимир путин, евразэс, шос
Экономика, РОССИЯ, Технологии, Владимир Путин, ЕврАзЭС, ШОС
10:41 14.08.2025 (обновлено: 10:42 14.08.2025)
 
Путин призвал развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что РФ готова развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами, создавать совместные предприятия, учебные центры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Мы готовы развивать кооперацию и сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами – как на двусторонней основе, так и в форматах Евразэс, БРИКС, ШОС, создавать совместные предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - говорится в послании.
По словам российского лидера, власти сделают всё, чтобы законы в сфере беспилотных систем были эффективными.
ЭкономикаРОССИЯТехнологииВладимир ПутинЕврАзЭСШОС
 
 
