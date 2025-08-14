https://1prime.ru/20250814/putin-860704822.html
Путин призвал развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта
Путин призвал развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта - 14.08.2025, ПРАЙМ
Путин призвал развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта
Глава государства Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что РФ готова... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T10:41+0300
2025-08-14T10:41+0300
2025-08-14T10:42+0300
экономика
россия
технологии
владимир путин
евразэс
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что РФ готова развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами, создавать совместные предприятия, учебные центры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Мы готовы развивать кооперацию и сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами – как на двусторонней основе, так и в форматах Евразэс, БРИКС, ШОС, создавать совместные предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - говорится в послании.По словам российского лидера, власти сделают всё, чтобы законы в сфере беспилотных систем были эффективными.
https://1prime.ru/20250813/tramp-860689086.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_82b923ac543ddc10937e636d94a1f31c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владимир путин, евразэс, шос
Экономика, РОССИЯ, Технологии, Владимир Путин, ЕврАзЭС, ШОС
Путин призвал развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта
Путин: Россия готова развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что РФ готова развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами, создавать совместные предприятия, учебные центры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Мы готовы развивать кооперацию и сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами – как на двусторонней основе, так и в форматах Евразэс, БРИКС, ШОС, создавать совместные предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - говорится в послании.
По словам российского лидера, власти сделают всё, чтобы законы в сфере беспилотных систем были эффективными.
Американские СМИ ожидают, что Трамп уступит требованиям Путина