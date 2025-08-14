https://1prime.ru/20250814/putin-860704822.html

Путин призвал развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что РФ готова развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами, создавать совместные предприятия, учебные центры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Мы готовы развивать кооперацию и сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами – как на двусторонней основе, так и в форматах Евразэс, БРИКС, ШОС, создавать совместные предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - говорится в послании.По словам российского лидера, власти сделают всё, чтобы законы в сфере беспилотных систем были эффективными.

