Путин провел совещание в рамках подготовки к саммиту, сообщил Песков - 14.08.2025
Политика
Путин провел совещание в рамках подготовки к саммиту, сообщил Песков
2025-08-14T13:50+0300
2025-08-14T13:50+0300
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
аляска
саммит
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание с высшим руководством страны, а также с представителями правительства и администрации президента в рамках подготовки к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На 15 августа запланирована встрече Путина и Трампа, которая состоится в Анкоридже на Аляске."Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - сообщил Песков.
дмитрий песков, россия, владимир путин, аляска, саммит
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, Владимир Путин, Аляска, саммит
13:50 14.08.2025
 
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание с высшим руководством страны, а также с представителями правительства и администрации президента в рамках подготовки к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На 15 августа запланирована встрече Путина и Трампа, которая состоится в Анкоридже на Аляске.
"Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - сообщил Песков.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Трампа
Политика Дмитрий Песков РОССИЯ Владимир Путин Аляска саммит
 
 
