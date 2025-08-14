https://1prime.ru/20250814/putin-860712997.html

Путин провел совещание в рамках подготовки к саммиту, сообщил Песков

Путин провел совещание в рамках подготовки к саммиту, сообщил Песков - 14.08.2025, ПРАЙМ

Путин провел совещание в рамках подготовки к саммиту, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание с высшим руководством страны, а также с представителями правительства и администрации президента в... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T13:50+0300

2025-08-14T13:50+0300

2025-08-14T13:50+0300

политика

дмитрий песков

россия

владимир путин

аляска

саммит

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание с высшим руководством страны, а также с представителями правительства и администрации президента в рамках подготовки к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На 15 августа запланирована встрече Путина и Трампа, которая состоится в Анкоридже на Аляске."Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - сообщил Песков.

https://1prime.ru/20250814/ushakov-860710037.html

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, россия, владимир путин, аляска, саммит