Путин провел совещание в рамках подготовки к саммиту, сообщил Песков
2025-08-14T13:50+0300
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
аляска
саммит
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание с высшим руководством страны, а также с представителями правительства и администрации президента в рамках подготовки к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На 15 августа запланирована встрече Путина и Трампа, которая состоится в Анкоридже на Аляске."Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - сообщил Песков.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание с высшим руководством страны, а также с представителями правительства и администрации президента в рамках подготовки к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На 15 августа запланирована встрече Путина и Трампа, которая состоится в Анкоридже на Аляске.
"Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - сообщил Песков.
