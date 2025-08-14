https://1prime.ru/20250814/putin-860713923.html

Путин оценил усилия администрации Трампа по урегулированию на Украине

политика

общество

сша

украина

европа

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. "Как всем хорошо известно, (администрация Трампа - ред.) предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом", - отметил российский лидер.Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что центральной темой встречи президентов России и США 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске будет урегулирование украинского кризиса.

