Путин не исключил в будущем выход на договоренности по СНВ в диалоге с США
Путин не исключил в будущем выход на договоренности по СНВ в диалоге с США
2025-08-14T14:20+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Об этом президент заявил на очном совещании, посвященном подготовке российско-американской встречи в верхах, которая пройдет 15 августа в Анкоридже. "Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы... рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией, которая... предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы... создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - сказал Путин.
