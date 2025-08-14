Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин не исключил в будущем выход на договоренности по СНВ в диалоге с США - 14.08.2025, ПРАЙМ
Путин не исключил в будущем выход на договоренности по СНВ в диалоге с США
2025-08-14T14:20+0300
2025-08-14T14:20+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Об этом президент заявил на очном совещании, посвященном подготовке российско-американской встречи в верхах, которая пройдет 15 августа в Анкоридже. "Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы... рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией, которая... предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы... создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - сказал Путин.
ПРАЙМ
россия, общество, сша, европа, владимир путин
14:20 14.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.
Об этом президент заявил на очном совещании, посвященном подготовке российско-американской встречи в верхах, которая пройдет 15 августа в Анкоридже.
"Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы... рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией, которая... предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы... создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - сказал Путин.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
В бундестаге осудили исключение Европы и Украины из встречи Путина и Трампа
14:09
 
Вооружения
 
 
