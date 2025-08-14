https://1prime.ru/20250814/putin-860715027.html

Путин не исключил в будущем выход на договоренности по СНВ в диалоге с США

14.08.2025

Путин не исключил в будущем выход на договоренности по СНВ в диалоге с США - 14.08.2025, ПРАЙМ

Путин не исключил в будущем выход на договоренности по СНВ в диалоге с США

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими... | 14.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Об этом президент заявил на очном совещании, посвященном подготовке российско-американской встречи в верхах, которая пройдет 15 августа в Анкоридже. "Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы... рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией, которая... предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы... создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - сказал Путин.

