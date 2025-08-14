Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о подготовке к визиту Путина на Аляску - 14.08.2025
Песков рассказал о подготовке к визиту Путина на Аляску
Песков рассказал о подготовке к визиту Путина на Аляску - 14.08.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о подготовке к визиту Путина на Аляску
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой логистику организации визита президента РФ Владимира Путина на Аляску для переговоров с... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T18:26+0300
2025-08-14T18:26+0300
политика
дмитрий песков
владимир путин
переговоры
дональд трамп
подготовка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860609741_0:132:2499:1538_1920x0_80_0_0_48cb37d8ccf4827433237e671b7af6b9.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой логистику организации визита президента РФ Владимира Путина на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Что касается, скажем так, логистики по организации этого визита, да, она непростая. И дается она непросто. Слушайте, не забывайте, что американцы за это время разучились давать визы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Песков напомнил, что именно Штаты ранее были инициаторами того, чтобы свернуть все процессы, связанные с двусторонними отношениями, включая консульские. "Поэтому, конечно, непросто, большая инерция в этих негативных процессах. И очень непросто возвращаться к нормальной практике, ко всем деталям, которые связаны с реализацией обычных нормальных двусторонних отношений", - добавил Песков. Как ожидается, в переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://1prime.ru/20250814/ushakov-860710037.html
18:26 14.08.2025
 
Песков рассказал о подготовке к визиту Путина на Аляску

Песков назвал непростой подготовку к визиту Путина на Аляску

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой логистику организации визита президента РФ Владимира Путина на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Что касается, скажем так, логистики по организации этого визита, да, она непростая. И дается она непросто. Слушайте, не забывайте, что американцы за это время разучились давать визы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Песков напомнил, что именно Штаты ранее были инициаторами того, чтобы свернуть все процессы, связанные с двусторонними отношениями, включая консульские.
"Поэтому, конечно, непросто, большая инерция в этих негативных процессах. И очень непросто возвращаться к нормальной практике, ко всем деталям, которые связаны с реализацией обычных нормальных двусторонних отношений", - добавил Песков.
Как ожидается, в переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Трампа
12:22
 
Политика
 
 
