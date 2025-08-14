https://1prime.ru/20250814/putin-860727659.html

Песков рассказал о подготовке к визиту Путина на Аляску

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой логистику организации визита президента РФ Владимира Путина на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Что касается, скажем так, логистики по организации этого визита, да, она непростая. И дается она непросто. Слушайте, не забывайте, что американцы за это время разучились давать визы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Песков напомнил, что именно Штаты ранее были инициаторами того, чтобы свернуть все процессы, связанные с двусторонними отношениями, включая консульские. "Поэтому, конечно, непросто, большая инерция в этих негативных процессах. И очень непросто возвращаться к нормальной практике, ко всем деталям, которые связаны с реализацией обычных нормальных двусторонних отношений", - добавил Песков. Как ожидается, в переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

