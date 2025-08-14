https://1prime.ru/20250814/rada-860690915.html
Рада одобрила ужесточение наказания за нарушение комендантского часа
Рада одобрила ужесточение наказания за нарушение комендантского часа
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект, устанавливающий ответственность за нахождение в зоне эвакуации без соответствующего разрешения и ужесточающий наказание за нарушение комендантского часа, сообщил представитель кабмина в Верховной рады Тарас Мельничук.
"Предусматривается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывание в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По словам Мельничука, законопроектом предлагается дополнить кодекс Украины об административных правонарушениях.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР до ее освобождения российскими войсками вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов вывезены практически все жители.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
