Рада не поддержит признание контроля РФ над новыми регионами, считают СМИ

2025-08-14T09:59+0300

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Депутаты Верховной Рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" вряд ли поддержат соглашение, официально признающее контроль России над новыми территориями, пишет издание Financial Times со ссылкой на украинских законодателей. Перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске глава киевского режима подчеркнул, что не намерен идти на территориальные уступки в процессе урегулирования конфликта на Украине."Любое соглашение о передаче ... территории в пользу России или признании установления контроля (России - ред.) над ней, вероятно, не получит достаточной поддержки для ратификации в украинском парламенте", - пишет издание. Анонимный депутат от "Слуги народа" сообщил, что парламентарии не готовы брать на себя ответственность за договоренности, которые могли бы нарушить украинскую конституцию и создать им политические проблемы в будущем.Другой неназванный законодатель из той же партии отметил, что после негативной реакции общества на законопроект, ограничивающий независимость двух антикоррупционных органов, депутаты сделали выводы и больше не станут поддерживать столь спорные инициативы.Ранее, 22 июля, Верховная рада одобрила законопроект от партии Зеленского "Слуга народа", отменявший независимость НАБУ и САП, документ которого позже подписал сам Зеленский. Однако после масштабных протестов 24 июля глава киевского режима заявил о согласовании обратной инициативы для восстановления независимости этих ведомств. Уже 31 июля парламент поддержал соответствующий законопроект во втором чтении, и он был подписан Зеленским в тот же день.Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77% голосовавших в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина продолжает считать полуостров временно оккупированной территорией, а многие западные страны поддерживают позицию Киева. Руководство России, в свою очередь, не раз отмечало, что присоединение произошло демократическим путем и соответствует международному праву. Путин также неоднократно заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

