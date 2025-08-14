Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый рейс из Петербурга в Сухум состоится 14 августа - 14.08.2025, ПРАЙМ
Первый рейс из Петербурга в Сухум состоится 14 августа
Первый рейс из Петербурга в Сухум состоится 14 августа
Российская авиакомпания Ifly ("Айфлай") выполнит первый рейс между Санкт-Петербургом и Сухумом (Абхазия) 14 августа. | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг- ПРАЙМ. Российская авиакомпания Ifly ("Айфлай") выполнит первый рейс между Санкт-Петербургом и Сухумом (Абхазия) 14 августа. По расписанию рейс вылетит из "Пулково" в 11.15 и приземлится в Сухуме в 15.30. Полет будет выполнен на самолете Airbus A-330. Рейсы будут выполняться дважды в неделю (в среду и воскресенье). Время в пути составит 4 часа 15 минут. Авиакомпания "Айфлай" выполняет полеты в Абхазию с 12 июня 2025 года. С начала выполнения полетов по маршруту Москва – Сухум было перевезено более 40 тысяч пассажиров. Ранее прямых рейсов из Петербурга в Сухум не было. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией о реконструкции объекта. Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновили 1 мая 2025 года после более чем 30-летнего перерыва, первый рейс проследовал по маршруту Москва – Сухум – Москва. В настоящее время в Абхазию есть авиарейсы и из Нижнего Новгорода, прорабатываются возможности запуска рейсов из Коми, Пермского края, Оренбургской и Тюменской областей.
00:49 14.08.2025
 
Первый рейс из Петербурга в Сухум состоится 14 августа

Первый рейс между Петербургом и Сухумом состоится 14 августа

МОСКВА, 14 авг- ПРАЙМ. Российская авиакомпания Ifly ("Айфлай") выполнит первый рейс между Санкт-Петербургом и Сухумом (Абхазия) 14 августа.
По расписанию рейс вылетит из "Пулково" в 11.15 и приземлится в Сухуме в 15.30. Полет будет выполнен на самолете Airbus A-330.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю (в среду и воскресенье). Время в пути составит 4 часа 15 минут.
Авиакомпания "Айфлай" выполняет полеты в Абхазию с 12 июня 2025 года. С начала выполнения полетов по маршруту Москва – Сухум было перевезено более 40 тысяч пассажиров. Ранее прямых рейсов из Петербурга в Сухум не было.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией о реконструкции объекта.
Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновили 1 мая 2025 года после более чем 30-летнего перерыва, первый рейс проследовал по маршруту Москва – Сухум – Москва. В настоящее время в Абхазию есть авиарейсы и из Нижнего Новгорода, прорабатываются возможности запуска рейсов из Коми, Пермского края, Оренбургской и Тюменской областей.
 
