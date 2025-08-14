Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250814/rezervy-860722079.html
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 14.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 1 по 8 августа выросли на 1,5% и составили 686,4 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T16:05+0300
2025-08-14T16:14+0300
банк россии
резервы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 1 по 8 августа выросли на 1,5% и составили 686,4 миллиарда долларов, сообщает Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 8 августа 2025 года составили 686,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 10 миллиардов долларов США, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные резервы по состоянию на конец дня 1 августа составляли 676,4 миллиарда долларов. Исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года - 695,5 миллиарда долларов.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/20250814/bessent-860720168.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
резервы
Банк России, резервы
16:05 14.08.2025 (обновлено: 16:14 14.08.2025)
 
ЦБ отметил рост объема международных резервов России

ЦБ: международные резервы РФ на 8 августа составили 686,4 миллиарда долларов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 1 по 8 августа выросли на 1,5% и составили 686,4 миллиарда долларов, сообщает Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 8 августа 2025 года составили 686,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 10 миллиардов долларов США, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 1 августа составляли 676,4 миллиарда долларов. Исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года - 695,5 миллиарда долларов.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Bitcoin - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине
15:34
 
Банк Россиирезервы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала