ЦБ отметил рост объема международных резервов России

ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 14.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 1 по 8 августа выросли на 1,5% и составили 686,4 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 1 по 8 августа выросли на 1,5% и составили 686,4 миллиарда долларов, сообщает Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 8 августа 2025 года составили 686,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 10 миллиардов долларов США, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные резервы по состоянию на конец дня 1 августа составляли 676,4 миллиарда долларов. Исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года - 695,5 миллиарда долларов.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

