"Росатом" готов обсуждать судьбу американского топлива в реакторах ЗАЭС
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности корпорации к обсуждению с США дальнейшей судьбы американского топлива в реакторах и хранилищах Запорожской АЭС.По словам Лихачева, американская сторона доносила до "Росатома" обеспокоенность судьбой топлива и правом на интеллектуальную собственность, на что российская сторона ответила по дипканалам и линии МАГАТЭ о готовности обсуждать дальнейшие шаги по решению вопроса."Думаем, что может быть развязка переговорная США даст ответы в том числе на эти вопросы. Вообще, мы регулярно докладываем президенту о положении дел на электростанции, о наших планах по ее дальнейшему использованию, по развитию атомной электростанции. В каком-то смысле, может быть, формируя часть переговорных позиций между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией", – сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
