В Роскомнадзоре рассказали, почему не звонят россиянам в соцсетях
В Роскомнадзоре рассказали, почему не звонят россиянам в соцсетях - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Роскомнадзоре рассказали, почему не звонят россиянам в соцсетях
14.08.2025
технологии
россия
роскомнадзор
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Сотрудники Роскомнадзора, как и других госорганов, не звонят россиянам в соцсетях или мессенджерах и не требуют коды и персональные данные, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Сотрудники Роскомнадзора, как и других государственных органов, не звонят гражданам и не инициируют общение в социальных сетях или мессенджерах, чтобы запрашивать персональные данные или цифровые коды", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что сотрудники Роскомнадзора также не просят удаленный доступ к устройству гражданина, установку новых программ, перевод личных средств якобы на безопасные счета или оформление кредитов.
Ранее ведомство сообщило РИА Новости, что мошенники в 2025 году начали применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах.
В Роскомнадзоре рассказали, почему не звонят россиянам в соцсетях
Роскомнадзор: сотрудники ведомства не требуют коды и персональные данные
