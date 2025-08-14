Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Роскомнадзоре рассказали, почему не звонят россиянам в соцсетях
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Сотрудники Роскомнадзора, как и других госорганов, не звонят россиянам в соцсетях или мессенджерах и не требуют коды и персональные данные, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Сотрудники Роскомнадзора, как и других государственных органов, не звонят гражданам и не инициируют общение в социальных сетях или мессенджерах, чтобы запрашивать персональные данные или цифровые коды", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что сотрудники Роскомнадзора также не просят удаленный доступ к устройству гражданина, установку новых программ, перевод личных средств якобы на безопасные счета или оформление кредитов. Ранее ведомство сообщило РИА Новости, что мошенники в 2025 году начали применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах.
04:41 14.08.2025
 
В Роскомнадзоре рассказали, почему не звонят россиянам в соцсетях

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Сотрудники Роскомнадзора, как и других госорганов, не звонят россиянам в соцсетях или мессенджерах и не требуют коды и персональные данные, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Сотрудники Роскомнадзора, как и других государственных органов, не звонят гражданам и не инициируют общение в социальных сетях или мессенджерах, чтобы запрашивать персональные данные или цифровые коды", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что сотрудники Роскомнадзора также не просят удаленный доступ к устройству гражданина, установку новых программ, перевод личных средств якобы на безопасные счета или оформление кредитов.
Ранее ведомство сообщило РИА Новости, что мошенники в 2025 году начали применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах.
 
ТехнологииРОССИЯРоскомнадзор
 
 
Заголовок открываемого материала