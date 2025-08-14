https://1prime.ru/20250814/rospotrebnadzor-860694722.html

Роспотребнадзор оценил уровень содержания радионуклидов в рыбе

2025-08-14T07:06+0300

общество

здоровье

приморский край

роспотребнадзор

воз

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - ПРАЙМ. Уровень содержания радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, после сбросов воды с японской АЭС "Фукусима" остается в норме, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. "В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" за семь месяцев 2025 года в акватории Японского моря было исследовано четыре пробы морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023-2024 года. Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска). В текущем году было исследовано 59 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - сказал собеседник агентства. По его словам, радиационная обстановка в Приморском крае остается в пределах нормы. С начала года в 20 районах края провели 580 замеров мощности дозы гамма-излучения. Гамма-фон не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 микрозиверт в час. Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных при аварии 2011 года реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Всего до начала финансового 2025 года, то есть до апреля этого года, было сброшено 94 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. За это время в ходе проб, взятых у точки сброса, был зафиксирован тритий в концентрации 56 беккерелей на литр, что значительно ниже рекомендаций ВОЗ для питьевой воды - 10 тысяч беккерелей - и уровня в 700 беккерелей, при обнаружении которого ТЕРСО обязалась прекратить сброс.

приморский край

2025

