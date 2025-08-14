https://1prime.ru/20250814/rossija-860692653.html

В России появится перечень стратегически важных лекарств

В России появится перечень стратегически важных лекарств - 14.08.2025, ПРАЙМ

В России появится перечень стратегически важных лекарств

Перечень стратегически значимых лекарств с 1 сентября появится в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T03:41+0300

2025-08-14T03:41+0300

2025-08-14T03:41+0300

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860692653.jpg?1755132097

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Перечень стратегически значимых лекарств с 1 сентября появится в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "В России 1 сентября вступает в силу закон о перечне стратегически значимых лекарств. В частности, закон закрепит само понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, утверждать порядок и критерии которого будет правительство РФ", - сказал Леонов. По словам парламентария, данное нововведение является чрезвычайно важным, поскольку перечень позволит обеспечить Россию теми препаратами, которые более всего востребованы для лечения тех или иных заболеваний, а также за счет их производства на территории страны. "Закон позволит расширить технологический суверенитет фармацевтической отрасли за счет предоставления преимущества тем компаниям, которые локализовали полный цикл производства стратегически важных лекарств в нашей стране", - подчеркнул он. Леонов добавил, что закрепление перечня стратегических лекарств заложит основы для лекарственной безопасности в будущем, а также сможет гарантировать России наличие необходимых медикаментов даже в условиях экономических кризисов или международных санкций, снизив тем самым риск нехватки лекарств.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума