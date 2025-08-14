Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждый второй россиянин верит в "денежные" ритуалы и приметы - 14.08.2025
Каждый второй россиянин верит в "денежные" ритуалы и приметы
Каждый второй россиянин верит в "денежные" ритуалы и приметы - 14.08.2025, ПРАЙМ
Каждый второй россиянин верит в "денежные" ритуалы и приметы
Каждый второй россиянин (55%) верит в "денежные" ритуалы и приметы, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин (55%) верит в "денежные" ритуалы и приметы, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Традиции не сдают позиций: 55% опрошенных признались, что верят в "денежные" ритуалы и приметы. Каждый четвертый (28%) соблюдает все известные ему денежные приметы, 16% категорически не разрешают свистеть в доме, опасаясь финансовых проблем, а 11% носят денежную мышку в кошельке", - говорится там. Исследование основано на опросе 1500 респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ. Аналитики выяснили, что 60% респондентов разделяют отношение к деньгам как к "энергии", считая, что правильное отношение к финансам – это скорее психологический фактор, нежели мистический. При этом 95% участников исследования не воспринимают экономию как отказ от радостей жизни, считая ее умным планированием. А 53% респондентов ведут учет доходов и расходов, подтверждая приверженность финансовой дисциплине и расхожему мнению, что "деньги любят счет". Вместе с тем исследование показало пробелы в инвестиционной грамотности россиян. Так, среди опрошенных 47% заявили, что не разбираются в инвестициях, а 15% уверены, что инвестировать могут только обеспеченные люди. Только 38% участников исследования полагают, что инвестировать можно и при наличии небольших сумм. При этом 53% считают, что обеспеченные люди не экономят каждую копейку, а скорее инвестируют свои средства, сохраняя или приумножая капитал.
04:53 14.08.2025
 
Каждый второй россиянин верит в "денежные" ритуалы и приметы

"Сравни": каждый второй россиянин верит в "денежные" ритуалы и приметы

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин (55%) верит в "денежные" ритуалы и приметы, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"Традиции не сдают позиций: 55% опрошенных признались, что верят в "денежные" ритуалы и приметы. Каждый четвертый (28%) соблюдает все известные ему денежные приметы, 16% категорически не разрешают свистеть в доме, опасаясь финансовых проблем, а 11% носят денежную мышку в кошельке", - говорится там.
Исследование основано на опросе 1500 респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ.
Аналитики выяснили, что 60% респондентов разделяют отношение к деньгам как к "энергии", считая, что правильное отношение к финансам – это скорее психологический фактор, нежели мистический.
При этом 95% участников исследования не воспринимают экономию как отказ от радостей жизни, считая ее умным планированием. А 53% респондентов ведут учет доходов и расходов, подтверждая приверженность финансовой дисциплине и расхожему мнению, что "деньги любят счет".
Вместе с тем исследование показало пробелы в инвестиционной грамотности россиян. Так, среди опрошенных 47% заявили, что не разбираются в инвестициях, а 15% уверены, что инвестировать могут только обеспеченные люди. Только 38% участников исследования полагают, что инвестировать можно и при наличии небольших сумм.
При этом 53% считают, что обеспеченные люди не экономят каждую копейку, а скорее инвестируют свои средства, сохраняя или приумножая капитал.
 
