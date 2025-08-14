Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций показал умеренный рост - 14.08.2025
Российский рынок акций показал умеренный рост
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,15%, до 2 977,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,2%, до 1 241,97 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,06%, до 1 175,86 пункта.
18:58 14.08.2025
 
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,15%, до 2 977,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,2%, до 1 241,97 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,06%, до 1 175,86 пункта.
