Российский рынок акций показал умеренный рост

14.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,15%, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,15%, до 2 977,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,2%, до 1 241,97 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,06%, до 1 175,86 пункта.

