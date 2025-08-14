https://1prime.ru/20250814/rossiya-860729193.html
Российский рынок акций показал умеренный рост
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,15%, до 2 977,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,2%, до 1 241,97 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,06%, до 1 175,86 пункта.
