Спецборт России прибыл на Аляску, сообщают СМИ

2025-08-14T19:41+0300
2025-08-14T19:41+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из аэропорта "Внуково", приземлился в международном аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске на фоне ожидаемой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным на сайта портала, самолет Ил-96-300 вылетел из "Внуково" и приземлился в пункте назначения в районе 17.48 мск. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Политика
19:41 14.08.2025
 
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту России и США на Аляске
