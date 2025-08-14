https://1prime.ru/20250814/rossiya-860730338.html

Спецборт России прибыл на Аляску, сообщают СМИ

Спецборт России прибыл на Аляску, сообщают СМИ - 14.08.2025, ПРАЙМ

Спецборт России прибыл на Аляску, сообщают СМИ

Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из аэропорта "Внуково", приземлился в международном аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T19:41+0300

2025-08-14T19:41+0300

2025-08-14T19:41+0300

политика

россия

спецборт

аляска

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860609883_0:426:2721:1957_1920x0_80_0_0_22adbc4287df4fc5cd2df87cb531ea33.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из аэропорта "Внуково", приземлился в международном аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске на фоне ожидаемой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным на сайта портала, самолет Ил-96-300 вылетел из "Внуково" и приземлился в пункте назначения в районе 17.48 мск. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://1prime.ru/20250814/sammit-860725107.html

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, спецборт, аляска