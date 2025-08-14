https://1prime.ru/20250814/rptsz-860694622.html

В РПЦЗ прокомментировали объявление о встрече Путина и Трампа

В РПЦЗ прокомментировали объявление о встрече Путина и Трампа - 14.08.2025, ПРАЙМ

В РПЦЗ прокомментировали объявление о встрече Путина и Трампа

Тот факт, что о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено в день, когда Православная Церковь чтит память... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T07:00+0300

2025-08-14T07:00+0300

2025-08-14T07:00+0300

общество

экономика

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860694622.jpg?1755144051

ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Тот факт, что о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено в день, когда Православная Церковь чтит память преподобного Германа Аляскинского, служит знаком того, что этот святой принимает участие в судьбах двух стран, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган. "Меня, как и многих других, обнадежило то, что объявление о месте проведения предстоящей встречи произошло в день прославления преподобного Германа Аляскинского, состоявшегося 55 лет тому назад, в 1970 году. Как верующий человек, вижу в этом утешение и знак того, что наши общие святые участвуют своей молитвенной помощью в судьбах наших стран", - сказал отец Серафим. Он назвал преподобного Германа "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку. Преподобный Герман – русский святой, который многие годы подвизался на Аляске и считается покровителем Америки. О встрече Путина и Трампа было объявлено 9 августа, когда православные в России и США празднуют его канонизацию. Отец Серафим подчеркнул, что православные христиане двух стран ждут хороших результатов предстоящей встречи и молятся в надежде на милость Божию. "Мы присоединяемся к молитвам многочисленных православных святых, подвизавшихся в Америке, но принадлежавших, как и мы, к Церкви Русской", - сказал он. Кремль и Белый дом объявили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп