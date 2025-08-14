https://1prime.ru/20250814/rptsz-860694622.html
В РПЦЗ прокомментировали объявление о встрече Путина и Трампа
14.08.2025
В РПЦЗ прокомментировали объявление о встрече Путина и Трампа
Тот факт, что о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено в день, когда Православная Церковь чтит память...
2025-08-14T07:00+0300
2025-08-14T07:00+0300
2025-08-14T07:00+0300
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Тот факт, что о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено в день, когда Православная Церковь чтит память преподобного Германа Аляскинского, служит знаком того, что этот святой принимает участие в судьбах двух стран, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.
"Меня, как и многих других, обнадежило то, что объявление о месте проведения предстоящей встречи произошло в день прославления преподобного Германа Аляскинского, состоявшегося 55 лет тому назад, в 1970 году. Как верующий человек, вижу в этом утешение и знак того, что наши общие святые участвуют своей молитвенной помощью в судьбах наших стран", - сказал отец Серафим.
Он назвал преподобного Германа "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку.
Преподобный Герман – русский святой, который многие годы подвизался на Аляске и считается покровителем Америки. О встрече Путина и Трампа было объявлено 9 августа, когда православные в России и США празднуют его канонизацию.
Отец Серафим подчеркнул, что православные христиане двух стран ждут хороших результатов предстоящей встречи и молятся в надежде на милость Божию.
"Мы присоединяемся к молитвам многочисленных православных святых, подвизавшихся в Америке, но принадлежавших, как и мы, к Церкви Русской", - сказал он.
Кремль и Белый дом объявили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
В РПЦЗ прокомментировали объявление о встрече Путина и Трампа
