В РПЦЗ прокомментировали объявление о встрече Путина и Трампа - 14.08.2025
В РПЦЗ прокомментировали объявление о встрече Путина и Трампа
В РПЦЗ прокомментировали объявление о встрече Путина и Трампа
общество
экономика
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
общество , россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
Общество , Экономика, РОССИЯ, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
07:00 14.08.2025
 
В РПЦЗ прокомментировали объявление о встрече Путина и Трампа

Протоиерей Серафим Ган: встреча Путина и Трампа стала знаком участия святых

ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Тот факт, что о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено в день, когда Православная Церковь чтит память преподобного Германа Аляскинского, служит знаком того, что этот святой принимает участие в судьбах двух стран, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.
"Меня, как и многих других, обнадежило то, что объявление о месте проведения предстоящей встречи произошло в день прославления преподобного Германа Аляскинского, состоявшегося 55 лет тому назад, в 1970 году. Как верующий человек, вижу в этом утешение и знак того, что наши общие святые участвуют своей молитвенной помощью в судьбах наших стран", - сказал отец Серафим.
Он назвал преподобного Германа "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку.
Преподобный Герман – русский святой, который многие годы подвизался на Аляске и считается покровителем Америки. О встрече Путина и Трампа было объявлено 9 августа, когда православные в России и США празднуют его канонизацию.
Отец Серафим подчеркнул, что православные христиане двух стран ждут хороших результатов предстоящей встречи и молятся в надежде на милость Божию.
"Мы присоединяемся к молитвам многочисленных православных святых, подвизавшихся в Америке, но принадлежавших, как и мы, к Церкви Русской", - сказал он.
Кремль и Белый дом объявили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСШААляскаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
