Российский рынок акций сократил до половины падения после заявлений Ушакова - 14.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250814/rynok-860710733.html
Российский рынок акций сократил до половины падения после заявлений Ушакова
Российский рынок акций сократил до половины падения после заявлений Ушакова - 14.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций сократил до половины падения после заявлений Ушакова
Российский рынок акций в четверг днем сократил около половины падения после заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова о саммите РФ - США на Аляске. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T12:42+0300
2025-08-14T12:42+0300
экономика
рынок
россия
сша
аляска
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_996da9463d35dc710d8472f445cb2577.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг днем сократил около половины падения после заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова о саммите РФ - США на Аляске. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.33 мск снижался на 0,83%, до 2948,44 пункта. Ранее в четверг индикатор максимально падал на 1,32%, до 2933,82 пункта. Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет урегулирование украинского кризиса, сообщил Ушаков. Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примут участие в переговорах, также добавил он. У российской делегации деловой настрой перед переговорами президентов России и США на Аляске, резюмировал Ушаков.
сша
аляска
рынок, россия, сша, аляска, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, мосбиржа
Экономика, Рынок, РОССИЯ, США, Аляска, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мосбиржа
12:42 14.08.2025
 
Российский рынок акций сократил до половины падения после заявлений Ушакова

Рынок акций РФ снизился на 0,83% после заявлений Ушакова о саммите России и США

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг днем сократил около половины падения после заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова о саммите РФ - США на Аляске.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.33 мск снижался на 0,83%, до 2948,44 пункта. Ранее в четверг индикатор максимально падал на 1,32%, до 2933,82 пункта.
Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет урегулирование украинского кризиса, сообщил Ушаков. Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примут участие в переговорах, также добавил он.
У российской делегации деловой настрой перед переговорами президентов России и США на Аляске, резюмировал Ушаков.
Российский рынок акций усилил снижение в основную сессию четверга
12:06
 
ЭкономикаРынокРОССИЯСШААляскаЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампМосбиржа
 
 
