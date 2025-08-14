https://1prime.ru/20250814/rynok-860710733.html
Российский рынок акций сократил до половины падения после заявлений Ушакова
Российский рынок акций сократил до половины падения после заявлений Ушакова - 14.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций сократил до половины падения после заявлений Ушакова
14.08.2025 Российский рынок акций в четверг днем сократил около половины падения после заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова о саммите РФ - США на Аляске.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг днем сократил около половины падения после заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова о саммите РФ - США на Аляске. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.33 мск снижался на 0,83%, до 2948,44 пункта. Ранее в четверг индикатор максимально падал на 1,32%, до 2933,82 пункта. Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет урегулирование украинского кризиса, сообщил Ушаков. Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примут участие в переговорах, также добавил он. У российской делегации деловой настрой перед переговорами президентов России и США на Аляске, резюмировал Ушаков.
Российский рынок акций сократил до половины падения после заявлений Ушакова
Рынок акций РФ снизился на 0,83% после заявлений Ушакова о саммите России и США
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг днем сократил около половины падения после заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова о саммите РФ - США на Аляске.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.33 мск снижался на 0,83%, до 2948,44 пункта. Ранее в четверг индикатор максимально падал на 1,32%, до 2933,82 пункта.
Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет урегулирование украинского кризиса, сообщил Ушаков. Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примут участие в переговорах, также добавил он.
У российской делегации деловой настрой перед переговорами президентов России и США на Аляске, резюмировал Ушаков.
