Иглесиас Саласар мечтает о победе на конкурсе "Интервидение"
Иглесиас Саласар мечтает о победе на конкурсе "Интервидение" - 14.08.2025, ПРАЙМ
Иглесиас Саласар мечтает о победе на конкурсе "Интервидение"
Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что мечтает о победе в конкурсе "Интервидение". | 14.08.2025, ПРАЙМ
ГАВАНА, 14 авг - ПРАЙМ. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что мечтает о победе в конкурсе "Интервидение".
"Мечтаю привезти приз на Кубу", - призналась Иглесиас Саласар.
Участница конкурса сообщила, что усердно готовится к выступлению, бережет связки и даже научилась танцевать.
"Подготовка к мероприятию довольно напряженная, потому что мне пришлось научиться танцевать, делать это энергично, ставить хореографию... Я очень берегу свой голос, делаю упражнения и готовлюсь физически, чтобы показать на сцене всё, на что способна", - поделилась собеседница агентства.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Иглесиас Саласар мечтает о победе на конкурсе "Интервидение"
Кубинская певица Саласар мечтает о победе на конкурсе "Интервидение"
