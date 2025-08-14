https://1prime.ru/20250814/salasar-860692561.html

Иглесиас Саласар мечтает о победе на конкурсе "Интервидение"

2025-08-14T03:32+0300

ГАВАНА, 14 авг - ПРАЙМ. Кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что мечтает о победе в конкурсе "Интервидение". "Мечтаю привезти приз на Кубу", - призналась Иглесиас Саласар. Участница конкурса сообщила, что усердно готовится к выступлению, бережет связки и даже научилась танцевать. "Подготовка к мероприятию довольно напряженная, потому что мне пришлось научиться танцевать, делать это энергично, ставить хореографию... Я очень берегу свой голос, делаю упражнения и готовлюсь физически, чтобы показать на сцене всё, на что способна", - поделилась собеседница агентства. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

