Саммит на Аляске может завершиться рядом соглашений, считает эксперт - 14.08.2025
Саммит на Аляске может завершиться рядом соглашений, считает эксперт
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может завершиться рядом соглашений в торговой, экономической и дипломатической сферах, поделилась мнением в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора ИМЭМО, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева. "Они явно едут туда с какими-то подготовленными материалами и ожидают, что эти материалы каким-то образом будут пересекаться друг с другом и какой-то результат от этого будет. Соответственно, здесь в двусторонних отношениях вполне возможно, мне кажется, могут быть конкретные шаги", - сказала она, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как отмечает эксперт, перед встречей двух лидеров была проделана подготовительная работа, в том числе в ходе визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. По мнению Журавлевой, на Аляске главы государств могут уладить вопросы консульских отношений, дипломатической собственности, а также заключить торговые, ресурсные соглашения и договоренности, касающиеся Арктики. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
13:35 14.08.2025
 
Саммит на Аляске может завершиться рядом соглашений, считает эксперт

Журавлева: встреча Путина и Трампа может завершиться торгово-экономическими сделками

Памятник советским и американским лётчикам Второй мировой войны на Аляске
Памятник советским и американским лётчикам Второй мировой войны на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может завершиться рядом соглашений в торговой, экономической и дипломатической сферах, поделилась мнением в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора ИМЭМО, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева.
"Они явно едут туда с какими-то подготовленными материалами и ожидают, что эти материалы каким-то образом будут пересекаться друг с другом и какой-то результат от этого будет. Соответственно, здесь в двусторонних отношениях вполне возможно, мне кажется, могут быть конкретные шаги", - сказала она, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Как отмечает эксперт, перед встречей двух лидеров была проделана подготовительная работа, в том числе в ходе визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. По мнению Журавлевой, на Аляске главы государств могут уладить вопросы консульских отношений, дипломатической собственности, а также заключить торговые, ресурсные соглашения и договоренности, касающиеся Арктики.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Трампа
