https://1prime.ru/20250814/sammit-860725107.html
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту России и США на Аляске
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту России и США на Аляске - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту России и США на Аляске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы по предстоящему саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T17:22+0300
2025-08-14T17:22+0300
2025-08-14T17:40+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
саммит
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860608785_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_886c120c2e28880f693572bfb7120396.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы по предстоящему саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.Основные заявления Пескова по подготовке к российско-американскому саммиту:"Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне""Президент (РФ Владимир – ред.) Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь""Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично"В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://1prime.ru/20250814/vstrecha-860723402.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860608785_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e6cbb8d521e10b8f1ae8ddca9f8750b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, сша, саммит, аляска, владимир путин, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, саммит, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту России и США на Аляске
Песков: Путин и Трамп на саммите намерены обсуждать самые сложные вопросы
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы по предстоящему саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Основные заявления Пескова по подготовке к российско-американскому саммиту:
- Путин и Трамп обсудят самые сложные вопросы в ходе саммита;
- визит Уиткоффа поспособствовал выходу на подготовку встречи лидеров России и США;
"Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне"
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
- подписания документов по итогам саммита не ожидается;
- на саммите Путин и Трамп обсудят опросы, связанные с украинским урегулированием;
- Россия исходит из проявленной Путиным и Трампом политической воли на диалог по украинскому урегулированию;
- вопросы, связанные с позицией Украины относятся к следующим этапам
- Путин и Трамп по итогам саммита очертят круг договоренностей, который им удастся достичь;
- Трамп, как представляется искренне хочет помочь в решении украинского конфликта путем дипломатии;
"Президент (РФ Владимир – ред.) Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь"
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
- Трамп демонстрирует необычный подход к решению самых сложных вопросов, Путин высоко оценивает эти решения;
"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично"
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
- подготовка к саммиту прошла в сжатые сроки с соблюдением всех параметров;
- взаимная политическая воля на диалог сейчас в дефиците;
- российская делегация на саммите будет представительной и большой;
- по пути на Аляску Путин совершит региональную поездку
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
СМИ: ЕС и США в субботу могут обсудить встречу Путина, Трампа и Зеленского