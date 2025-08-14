https://1prime.ru/20250814/sammit-860725107.html

В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту России и США на Аляске

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы по предстоящему саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.Основные заявления Пескова по подготовке к российско-американскому саммиту:"Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне""Президент (РФ Владимир – ред.) Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь""Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично"В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

