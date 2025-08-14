Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы по предстоящему саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.Основные заявления Пескова по подготовке к российско-американскому саммиту:&quot;Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне&quot;&quot;Президент (РФ Владимир – ред.) Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь&quot;&quot;Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично&quot;В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
17:22 14.08.2025 (обновлено: 17:40 14.08.2025)
 
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту России и США на Аляске

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПамятник советским и американским лётчикам Второй мировой войны на Аляске
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы по предстоящему саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Основные заявления Пескова по подготовке к российско-американскому саммиту:
  • Путин и Трамп обсудят самые сложные вопросы в ходе саммита;
  • визит Уиткоффа поспособствовал выходу на подготовку встречи лидеров России и США;

"Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне"

Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
  • подписания документов по итогам саммита не ожидается;
  • на саммите Путин и Трамп обсудят опросы, связанные с украинским урегулированием;
  • Россия исходит из проявленной Путиным и Трампом политической воли на диалог по украинскому урегулированию;
  • вопросы, связанные с позицией Украины относятся к следующим этапам
  • Путин и Трамп по итогам саммита очертят круг договоренностей, который им удастся достичь;
  • Трамп, как представляется искренне хочет помочь в решении украинского конфликта путем дипломатии;

"Президент (РФ Владимир – ред.) Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь"

Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
  • Трамп демонстрирует необычный подход к решению самых сложных вопросов, Путин высоко оценивает эти решения;

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично"

Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
  • подготовка к саммиту прошла в сжатые сроки с соблюдением всех параметров;
  • взаимная политическая воля на диалог сейчас в дефиците;
  • российская делегация на саммите будет представительной и большой;
  • по пути на Аляску Путин совершит региональную поездку
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
СМИ: ЕС и США в субботу могут обсудить встречу Путина, Трампа и Зеленского
