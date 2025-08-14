https://1prime.ru/20250814/sammit-860726140.html

Трамп оценил шансы на провал предстоящего саммита с Путиным

ВАШИНГТОН, 14 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность неудачного завершения его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске составляет 25%, подтвердив, что в случае провала Вашингтон готов прибегнуть к санкциям. "Есть 25-процентный шанс того, что эта встреча окажется неудачной", — сказал Трамп в эфире Fox News Radio. При этом на вопрос о том, готов ли он применить санкции в случае провала переговоров с российской стороной, хозяин Белого дома коротко ответил: "Конечно".

