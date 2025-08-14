Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп оценил шансы на провал предстоящего саммита с Путиным
Трамп оценил шансы на провал предстоящего саммита с Путиным
ВАШИНГТОН, 14 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность неудачного завершения его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске составляет 25%, подтвердив, что в случае провала Вашингтон готов прибегнуть к санкциям. "Есть 25-процентный шанс того, что эта встреча окажется неудачной", — сказал Трамп в эфире Fox News Radio. При этом на вопрос о том, готов ли он применить санкции в случае провала переговоров с российской стороной, хозяин Белого дома коротко ответил: "Конечно".
17:55 14.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 14 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность неудачного завершения его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске составляет 25%, подтвердив, что в случае провала Вашингтон готов прибегнуть к санкциям.
"Есть 25-процентный шанс того, что эта встреча окажется неудачной", — сказал Трамп в эфире Fox News Radio.
При этом на вопрос о том, готов ли он применить санкции в случае провала переговоров с российской стороной, хозяин Белого дома коротко ответил: "Конечно".
Памятник советским и американским лётчикам Второй мировой войны на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту России и США на Аляске
