https://1prime.ru/20250814/sammit-860732043.html
СМИ узнали о сложностях секретной службы США при подготовке к саммиту с РФ
СМИ узнали о сложностях секретной службы США при подготовке к саммиту с РФ - 14.08.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о сложностях секретной службы США при подготовке к саммиту с РФ
Американская секретная служба столкнулась со сложной неделей и трудностями при подготовке к проведению на Аляске саммита президентов России и США Владимира... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T21:38+0300
2025-08-14T21:38+0300
2025-08-14T21:52+0300
политика
сша
россия
саммит
секретная служба сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860613177_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_a3ca931b53f01e38a3a307fa255145c5.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Американская секретная служба столкнулась со сложной неделей и трудностями при подготовке к проведению на Аляске саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Встреча Путина и Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Когда Трамп объявил о встрече на Аляске неделю назад, единственный агент, размещенный на посту Секретной службы на "последнем рубеже" (так иногда называют Аляску - ред.), начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни. Задача агентства была чрезвычайно сложной - защищать обоих президентов одновременно... начался тотальный спринт, сжатый в одну неделю", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что хоть сотрудники спецслужб и могут без ограничений перемещать оборудование и оружие на территории США, географическое положение Аляски добавляет определенные трудности. Кроме того, в Анкоридже наблюдается недостаток номеров в гостиницах и автомобилей для аренды. Агентство также подчеркивает, что проведение саммита, в организации которого участвуют сотрудники Секретной службы, совпадает для ведомства с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также обеспечением защиты бывших американских президентов и вице-президента. Некоторые сотрудники при этом направлены в Вашингтон для выполнения плана Трампа по борьбе с преступностью в городе. Неназванные источники заявили агентству, что Секретная служба все еще ожидает официального одобрения полного плана по безопасности при проведении саммита от российской стороны.
https://1prime.ru/20250814/sammit-860712266.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860613177_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_294c75ef7fac8e9b0fe052aef9740a74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, саммит, секретная служба сша
Политика, США, РОССИЯ, саммит, Секретная служба США
СМИ узнали о сложностях секретной службы США при подготовке к саммиту с РФ
Bloomberg: службы США столкнулись с трудностями при подготовке к саммиту с РФ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Американская секретная служба столкнулась со сложной неделей и трудностями при подготовке к проведению на Аляске саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Встреча Путина и Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
"Когда Трамп объявил о встрече на Аляске неделю назад, единственный агент, размещенный на посту Секретной службы на "последнем рубеже" (так иногда называют Аляску - ред.), начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни. Задача агентства была чрезвычайно сложной - защищать обоих президентов одновременно... начался тотальный спринт, сжатый в одну неделю", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что хоть сотрудники спецслужб и могут без ограничений перемещать оборудование и оружие на территории США, географическое положение Аляски добавляет определенные трудности. Кроме того, в Анкоридже наблюдается недостаток номеров в гостиницах и автомобилей для аренды.
Агентство также подчеркивает, что проведение саммита, в организации которого участвуют сотрудники Секретной службы, совпадает для ведомства с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также обеспечением защиты бывших американских президентов и вице-президента. Некоторые сотрудники при этом направлены в Вашингтон для выполнения плана Трампа по борьбе с преступностью в городе.
Неназванные источники заявили агентству, что Секретная служба все еще ожидает официального одобрения полного плана по безопасности при проведении саммита от российской стороны.
Саммит на Аляске может завершиться рядом соглашений, считает эксперт