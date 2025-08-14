СМИ узнали о сложностях секретной службы США при подготовке к саммиту с РФ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
политика
сша
россия
саммит
секретная служба сша
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Американская секретная служба столкнулась со сложной неделей и трудностями при подготовке к проведению на Аляске саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Встреча Путина и Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Когда Трамп объявил о встрече на Аляске неделю назад, единственный агент, размещенный на посту Секретной службы на "последнем рубеже" (так иногда называют Аляску - ред.), начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни. Задача агентства была чрезвычайно сложной - защищать обоих президентов одновременно... начался тотальный спринт, сжатый в одну неделю", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что хоть сотрудники спецслужб и могут без ограничений перемещать оборудование и оружие на территории США, географическое положение Аляски добавляет определенные трудности. Кроме того, в Анкоридже наблюдается недостаток номеров в гостиницах и автомобилей для аренды. Агентство также подчеркивает, что проведение саммита, в организации которого участвуют сотрудники Секретной службы, совпадает для ведомства с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также обеспечением защиты бывших американских президентов и вице-президента. Некоторые сотрудники при этом направлены в Вашингтон для выполнения плана Трампа по борьбе с преступностью в городе. Неназванные источники заявили агентству, что Секретная служба все еще ожидает официального одобрения полного плана по безопасности при проведении саммита от российской стороны.
сша, россия, саммит, секретная служба сша
Политика, США, РОССИЯ, саммит, Секретная служба США
21:38 14.08.2025 (обновлено: 21:52 14.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Попов | Перейти в медиабанкВиды Аляски
Памятник советским и американским лётчикам Второй мировой войны на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Саммит на Аляске может завершиться рядом соглашений, считает эксперт
Политика США РОССИЯ саммит Секретная служба США
 
 
