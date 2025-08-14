https://1prime.ru/20250814/sammit-860732043.html

СМИ узнали о сложностях секретной службы США при подготовке к саммиту с РФ

политика

сша

россия

саммит

секретная служба сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860613177_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_a3ca931b53f01e38a3a307fa255145c5.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Американская секретная служба столкнулась со сложной неделей и трудностями при подготовке к проведению на Аляске саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Встреча Путина и Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Когда Трамп объявил о встрече на Аляске неделю назад, единственный агент, размещенный на посту Секретной службы на "последнем рубеже" (так иногда называют Аляску - ред.), начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни. Задача агентства была чрезвычайно сложной - защищать обоих президентов одновременно... начался тотальный спринт, сжатый в одну неделю", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что хоть сотрудники спецслужб и могут без ограничений перемещать оборудование и оружие на территории США, географическое положение Аляски добавляет определенные трудности. Кроме того, в Анкоридже наблюдается недостаток номеров в гостиницах и автомобилей для аренды. Агентство также подчеркивает, что проведение саммита, в организации которого участвуют сотрудники Секретной службы, совпадает для ведомства с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также обеспечением защиты бывших американских президентов и вице-президента. Некоторые сотрудники при этом направлены в Вашингтон для выполнения плана Трампа по борьбе с преступностью в городе. Неназванные источники заявили агентству, что Секретная служба все еще ожидает официального одобрения полного плана по безопасности при проведении саммита от российской стороны.

сша

2025

