РИМ, 14 авг – ПРАЙМ. Евросоюз готовит новый пакет санкций против России в связи с украинским конфликтом, он может быть принят в сентябре, пишет в четверг со ссылкой на дипломатические источники итальянская газета Stampa. Издание отмечает, что новые санкции последуют за личной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске с учетом того, что европейские власти не верят в желание российского руководства достичь урегулирования кризиса, но считают необходимым продолжать оказывать давление на Москву. "Одним из возможных решений является создание Москве еще больших препятствий", - заявил источник Stampa в европейских дипломатических кругах. По его словам, в этом аспекте учитывается "возможность использования замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро, а не только начисленных процентов" для восстановления Украины, для чего однако существуют юридические ограничения. Другим путем является контроль за применением действующих санкций "не для их снижения, а для определения того, соответствует ли уровень принуждения первоначальным предпосылкам", пишет газета. Новый пакет санкций против России может быть представлен в качестве первого неофициального проекта лидерам ЕС на следующей неделе, отмечает Stampa. "Он может быть уже в сентябре с целью "не ослаблять давление" на Кремль и "не снижать ощущение неотложности" ситуации на Украине", - говорится в статье, цитирующей источник. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

