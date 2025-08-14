https://1prime.ru/20250814/sanktsii-860711372.html
СМИ: ЕС готовит новый пакет санкций против России
2025-08-14T12:59+0300
2025-08-14T12:59+0300
2025-08-14T12:59+0300
экономика
россия
запад
москва
владимир путин
дональд трамп
ес
РИМ, 14 авг – ПРАЙМ. Евросоюз готовит новый пакет санкций против России в связи с украинским конфликтом, он может быть принят в сентябре, пишет в четверг со ссылкой на дипломатические источники итальянская газета Stampa. Издание отмечает, что новые санкции последуют за личной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске с учетом того, что европейские власти не верят в желание российского руководства достичь урегулирования кризиса, но считают необходимым продолжать оказывать давление на Москву. "Одним из возможных решений является создание Москве еще больших препятствий", - заявил источник Stampa в европейских дипломатических кругах. По его словам, в этом аспекте учитывается "возможность использования замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро, а не только начисленных процентов" для восстановления Украины, для чего однако существуют юридические ограничения. Другим путем является контроль за применением действующих санкций "не для их снижения, а для определения того, соответствует ли уровень принуждения первоначальным предпосылкам", пишет газета. Новый пакет санкций против России может быть представлен в качестве первого неофициального проекта лидерам ЕС на следующей неделе, отмечает Stampa. "Он может быть уже в сентябре с целью "не ослаблять давление" на Кремль и "не снижать ощущение неотложности" ситуации на Украине", - говорится в статье, цитирующей источник. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
москва
россия, запад, москва, владимир путин, дональд трамп, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
СМИ: ЕС готовит новый пакет санкций против России
Stampa: новый пакет санкций ЕС против России может быть принят в сентябре
