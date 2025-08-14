https://1prime.ru/20250814/sanktsii-860714641.html

В ЕК сообщили о работе над 19-м пакетом санкций против России

экономика

россия

брюссель

ес

ек

БРЮССЕЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Евросоюз уже работает над 19-м по счету пакетом санкций против России, рассчитывает принять его уже в сентябре, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста. "Мы уже приняли восемнадцать пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце - это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем", - сказала она. По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель собирается поддерживать санкционные меры против России "в долгосрочной перспективе".

брюссель

2025

россия, брюссель, ес, ек