В ЕК сообщили о работе над 19-м пакетом санкций против России
В ЕК сообщили о работе над 19-м пакетом санкций против России
2025-08-14T14:16+0300
2025-08-14T14:16+0300
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Евросоюз уже работает над 19-м по счету пакетом санкций против России, рассчитывает принять его уже в сентябре, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста. "Мы уже приняли восемнадцать пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце - это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем", - сказала она. По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель собирается поддерживать санкционные меры против России "в долгосрочной перспективе".
Экономика
14:16 14.08.2025
 
В ЕК сообщили о работе над 19-м пакетом санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Евросоюз уже работает над 19-м по счету пакетом санкций против России, рассчитывает принять его уже в сентябре, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста.
"Мы уже приняли восемнадцать пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце - это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем", - сказала она.
По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель собирается поддерживать санкционные меры против России "в долгосрочной перспективе".
СМИ: ЕС готовит новый пакет санкций против России
12:59
 
