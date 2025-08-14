Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Брюссель готов обсуждать с Китаем исключение двух его банков из санкций - 14.08.2025
Брюссель готов обсуждать с Китаем исключение двух его банков из санкций
Брюссель готов обсуждать с Китаем исключение двух его банков из санкций - 14.08.2025, ПРАЙМ
Брюссель готов обсуждать с Китаем исключение двух его банков из санкций
Брюссель готов обсуждать с Китаем вопрос исключения двух его банков из санкций против России за якобы обход ограничительных антироссийских мер ЕС, сообщил на... | 14.08.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Брюссель готов обсуждать с Китаем вопрос исключения двух его банков из санкций против России за якобы обход ограничительных антироссийских мер ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на фоне введения ранее Пекином запрета на транзакции с двумя литовскими банками. "Важно иметь в виду, что еще до того, как Китай объявил об этих контрмерах, мы очень конструктивно взаимодействовали с Китаем по вопросу о китайских банках, подвергшихся санкциям. Мы делаем это, потому что мы полностью открыты поиску взаимоприемлемого решения, которое в конечном итоге могло бы привести к исключению этих китайских банков из списка санкций", - сказал он. При этом, по словам представителя ЕК, "необходимо сначала разобраться с тем, что происходит через эти банки". Комментируя китайские санкции против литовских банков, Жилл подчеркнул, что в Брюсселе оценят такой шаг, но уже считают его "безосновательным". ЕС в рамках 18-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении двух китайских финансовых организаций за якобы обход антироссийских ограничений. В ответ, Пекин ввел контрмеры в отношении двух банков Литвы.
банки, финансы, брюссель, китай, пекин, ес, ек
Экономика, Банки, Финансы, Брюссель, КИТАЙ, Пекин, ЕС, ЕК
16:32 14.08.2025
 
Брюссель готов обсуждать с Китаем исключение двух его банков из санкций

ЕК: ЕС готов обсуждать с Китаем исключение его банков из санкций против России

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Брюссель готов обсуждать с Китаем вопрос исключения двух его банков из санкций против России за якобы обход ограничительных антироссийских мер ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на фоне введения ранее Пекином запрета на транзакции с двумя литовскими банками.
"Важно иметь в виду, что еще до того, как Китай объявил об этих контрмерах, мы очень конструктивно взаимодействовали с Китаем по вопросу о китайских банках, подвергшихся санкциям. Мы делаем это, потому что мы полностью открыты поиску взаимоприемлемого решения, которое в конечном итоге могло бы привести к исключению этих китайских банков из списка санкций", - сказал он.
При этом, по словам представителя ЕК, "необходимо сначала разобраться с тем, что происходит через эти банки".
Комментируя китайские санкции против литовских банков, Жилл подчеркнул, что в Брюсселе оценят такой шаг, но уже считают его "безосновательным".
ЕС в рамках 18-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении двух китайских финансовых организаций за якобы обход антироссийских ограничений. В ответ, Пекин ввел контрмеры в отношении двух банков Литвы.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Китай ввел ответные санкции против двух финансовых учреждений ЕС
Вчера, 09:20
 
