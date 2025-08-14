Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производители шоколада меняют стратегии ценообразования, сообщают СМИ - 14.08.2025
Производители шоколада меняют стратегии ценообразования, сообщают СМИ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Производители шоколада по всему миру прибегают к изменению стратегии ценообразования из-за рыночной неопределенности, при этом некоторые предприятия могут корректировать стоимость продукции каждые три месяца, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления представителей отрасли. "Цены на какао, которые взлетели в конце прошлого года, в последние месяцы упали... В ответ производители шоколада удвоили усилия по стратегии хеджирования, изменили упаковку продукции и подняли цены для защиты прибыли", - сообщает издание. Какао-бобы в прошлом году стали самым подорожавшим сырьевым товаром в мире - цены на него за год выросли на 181%. Это произошло после длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев. При этом Международная организация какао в марте прогнозировала, что нехватка бобов закончится в текущем году. Какао с начала года подешевел почти на 30%. Компании отрасли находят разные ответы на то, как противостоять ценовым колебаниям. Например, международный франчайзер, производитель кондитерских изделий Rocky Mountain Chocolate Factory разработал новую "динамичную" стратегию ценообразования на продукцию, уточняет WSJ. Теперь предполагается, что цены на шоколад компания сможет изменять каждые три месяца. "Последние несколько кварталов стали тяжелыми для компании, что привело к сокращению расходов, смене руководства и операционным изменениям, включая новую стратегию ценообразования", - объясняет издание. Изменения происходят и в других компаниях. Например, швейцарская Nestlé повысила цены на ряд товаров, а американская Hershey планирует двузначное процентное увеличение цен на продукцию, передает издание со ссылкой на источники. Также американская Mondelez International, производитель Oreo, объявила о планах повысить цены на продукцию в текущем году, напоминает газета. Одновременно с этим аналитики отмечают, что изменение в ценах на какао-бобы сказывается и на самом потреблении шоколада. Так, его продажи в США упали на 1,7% за 52 недели, закончившиеся в середине июля, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, приводит издание данные аналитической компании Circana. "Достигнет ли потребитель в конечном итоге критического рубежа, когда скажет: "Мне не по карману эта ценовая категория, или я могу купить только меньшие размеры упаковки?" - цитирует WSJ мнение аналитика Consumer Edge Коннора Раттигана (Connor Rattigan).
Производители шоколада меняют стратегии ценообразования, сообщают СМИ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Производители шоколада по всему миру прибегают к изменению стратегии ценообразования из-за рыночной неопределенности, при этом некоторые предприятия могут корректировать стоимость продукции каждые три месяца, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления представителей отрасли.
"Цены на какао, которые взлетели в конце прошлого года, в последние месяцы упали... В ответ производители шоколада удвоили усилия по стратегии хеджирования, изменили упаковку продукции и подняли цены для защиты прибыли", - сообщает издание.
Какао-бобы в прошлом году стали самым подорожавшим сырьевым товаром в мире - цены на него за год выросли на 181%. Это произошло после длившегося несколько лет дефицита из-за непогоды и болезни деревьев. При этом Международная организация какао в марте прогнозировала, что нехватка бобов закончится в текущем году.
Какао с начала года подешевел почти на 30%. Компании отрасли находят разные ответы на то, как противостоять ценовым колебаниям. Например, международный франчайзер, производитель кондитерских изделий Rocky Mountain Chocolate Factory разработал новую "динамичную" стратегию ценообразования на продукцию, уточняет WSJ. Теперь предполагается, что цены на шоколад компания сможет изменять каждые три месяца.
"Последние несколько кварталов стали тяжелыми для компании, что привело к сокращению расходов, смене руководства и операционным изменениям, включая новую стратегию ценообразования", - объясняет издание.
Изменения происходят и в других компаниях. Например, швейцарская Nestlé повысила цены на ряд товаров, а американская Hershey планирует двузначное процентное увеличение цен на продукцию, передает издание со ссылкой на источники. Также американская Mondelez International, производитель Oreo, объявила о планах повысить цены на продукцию в текущем году, напоминает газета.
Одновременно с этим аналитики отмечают, что изменение в ценах на какао-бобы сказывается и на самом потреблении шоколада. Так, его продажи в США упали на 1,7% за 52 недели, закончившиеся в середине июля, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, приводит издание данные аналитической компании Circana.
"Достигнет ли потребитель в конечном итоге критического рубежа, когда скажет: "Мне не по карману эта ценовая категория, или я могу купить только меньшие размеры упаковки?" - цитирует WSJ мнение аналитика Consumer Edge Коннора Раттигана (Connor Rattigan).
