Глава МИД Венгрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией
политика
россия
европа
аляска
петер сийярто
владимир путин
дональд трамп
ес
БУДАПЕШТ, 14 авг - ПРАЙМ. Безопасное существование Европы невозможно без сотрудничества с Россией, и те, кто этого не понимают, представляют угрозу для европейских стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Для будущего безопасного функционирования Европы партнёрство с Россией необходимо. И это необходимо не по политическим, а по географическим причинам. Россия находится здесь, в Европе, крупнейшая страна мира, ядерная сверхдержава. Неужели кто-то всерьёз полагает, что можно говорить о европейской безопасности в будущем, исключая Россию? Это невозможно", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". По его словам, те, кто не способен этого понять, "к сожалению, представляют угрозу для будущей европейской безопасности". Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
европа
аляска
БУДАПЕШТ, 14 авг - ПРАЙМ. Безопасное существование Европы невозможно без сотрудничества с Россией, и те, кто этого не понимают, представляют угрозу для европейских стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Для будущего безопасного функционирования Европы партнёрство с Россией необходимо. И это необходимо не по политическим, а по географическим причинам. Россия находится здесь, в Европе, крупнейшая страна мира, ядерная сверхдержава. Неужели кто-то всерьёз полагает, что можно говорить о европейской безопасности в будущем, исключая Россию? Это невозможно", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
По его словам, те, кто не способен этого понять, "к сожалению, представляют угрозу для будущей европейской безопасности".
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
