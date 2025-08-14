https://1prime.ru/20250814/siyyarto-860719656.html

Глава МИД Венгрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией

Глава МИД Венгрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией - 14.08.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Венгрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией

Безопасное существование Европы невозможно без сотрудничества с Россией, и те, кто этого не понимают, представляют угрозу для европейских стран, заявил... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T15:20+0300

2025-08-14T15:20+0300

2025-08-14T15:20+0300

политика

россия

европа

аляска

петер сийярто

владимир путин

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859559912_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1540ccfca1e55ddb16c20c00a564f171.jpg

БУДАПЕШТ, 14 авг - ПРАЙМ. Безопасное существование Европы невозможно без сотрудничества с Россией, и те, кто этого не понимают, представляют угрозу для европейских стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Для будущего безопасного функционирования Европы партнёрство с Россией необходимо. И это необходимо не по политическим, а по географическим причинам. Россия находится здесь, в Европе, крупнейшая страна мира, ядерная сверхдержава. Неужели кто-то всерьёз полагает, что можно говорить о европейской безопасности в будущем, исключая Россию? Это невозможно", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". По его словам, те, кто не способен этого понять, "к сожалению, представляют угрозу для будущей европейской безопасности". Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.

https://1prime.ru/20250813/svr-860676225.html

европа

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, аляска, петер сийярто, владимир путин, дональд трамп, ес