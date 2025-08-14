Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250814/slovakija-860693477.html
2025-08-14T05:15+0300
2025-08-14T05:15+0300
05:15 14.08.2025
 
В Словакии назвали отказ от российского газа политически мотивированным

Глава SPN Квасньовский назвал отказ от российского газа политически мотивированным

БРАТИСЛАВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский газ, исходя из текущего портфеля поставок в Европейском союзе, остается единственным гибким источником, объем которого можно увеличивать и уменьшать в зависимости от необходимости, решение Еврокомиссии отказаться от него является политически мотивированным и может поставить под угрозу безопасность поставок энергоресурсов, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.
"Мы считаем российский газ, исходя из текущего портфеля поставок в ЕС, единственным гибким источником, объем которого можно увеличивать и уменьшать в зависимости от потребностей", - сказал он.
По его мнению, план Европейской комиссии по отказу от российского газа является политическим решением и не подкреплен достаточным юридическим и финансовым анализом его последствий, которые могут негативно отразиться на конкурентоспособности предпринимательского сектора Европейского союза и поставить под угрозу безопасность поставок энергоресурсов в некоторые регионы Европы.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
