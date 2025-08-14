https://1prime.ru/20250814/sokolov-860706914.html

Бенефициарный владелец ювелирного холдинга Sokolov вышел из бизнеса

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Управляющая компания ювелирного холдинга Sokolov - Welvart Holding AG DMCC - передала 100% акций АО "Ювелит", АО "Лакса Трейдинг" и их дочерних компаний акционерному обществу "Аурум Бокс", которым владеет частный инвестор Антон Пак; бенефициарный владелец холдинга Артем Соколов полностью выходит из бизнеса, говорится в релизе компании. "Управляющая компания ювелирного холдинга Sokolov - Welvart Holding AG DMCC - объявляет о продаже 100% акций АО "Ювелит", АО "Лакса Трейдинг" и их дочерних компаний (ООО "СВ Ритейл" и АО "Кварт") акционерному обществу "Аурум Бокс", принадлежащему Антону Паку", - сказано в сообщении. "Артем Соколов как бенефициарный владелец полностью выходит из бизнеса компании и сфокусируется на венчурных инвестициях и высокотехнологичных проектах, а также продолжит поддерживать Благотворительный фонд Семьи Соколовых", - отмечается там же. Пак - инвестор, специализирующийся на управлении инвестициями на рынке акций, облигаций и коммерческой недвижимости, поясняется там. А финансовым консультантом при продаже выступила инвестиционно-банковская группа Aspring Capital. "Сейчас сделка полностью закрыта, она прошла все регуляторные одобрения", - сказали в компании. Продажа затрагивает все юридические лица и бренды Sokolov, в том числе ювелирный завод, аффинажный завод, бизнес оптовых продаж, розничную сеть и другие сопутствующие бизнесы, а также бренды холдинга SOKOLOV, SKLV и Diamant. Холдинг продолжит работу с текущими управленцами под руководством действующего генерального директора Николая Полякова, добавили там. "Мы никогда не скрывали своих амбиций и того, что дальнейший рост с опережением рынка требует дополнительных вложений. Поэтому мы искали инвестора, который по достоинству оценил бы потенциал SOKOLOV, поверил бы в стратегию развития, разделял бы амбиции команды и обладал бы достаточными ресурсами для вывода компании на новый достойны", - прокомментировал Соколов, его слова приводятся в релизе. Компания Sokolov - вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Компания была основана в 1993 году семейной парой Алексеем и Еленой Соколовыми, в 2014 году они передали бизнес своему сыну Артему Соколову.

