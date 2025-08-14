Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бенефициарный владелец ювелирного холдинга Sokolov вышел из бизнеса - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/sokolov-860706914.html
Бенефициарный владелец ювелирного холдинга Sokolov вышел из бизнеса
Бенефициарный владелец ювелирного холдинга Sokolov вышел из бизнеса - 14.08.2025, ПРАЙМ
Бенефициарный владелец ювелирного холдинга Sokolov вышел из бизнеса
Управляющая компания ювелирного холдинга Sokolov - Welvart Holding AG DMCC - передала 100% акций АО "Ювелит", АО "Лакса Трейдинг" и их дочерних компаний... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T11:28+0300
2025-08-14T11:28+0300
экономика
бизнес
финансы
россия
sokolov
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Управляющая компания ювелирного холдинга Sokolov - Welvart Holding AG DMCC - передала 100% акций АО "Ювелит", АО "Лакса Трейдинг" и их дочерних компаний акционерному обществу "Аурум Бокс", которым владеет частный инвестор Антон Пак; бенефициарный владелец холдинга Артем Соколов полностью выходит из бизнеса, говорится в релизе компании. "Управляющая компания ювелирного холдинга Sokolov - Welvart Holding AG DMCC - объявляет о продаже 100% акций АО "Ювелит", АО "Лакса Трейдинг" и их дочерних компаний (ООО "СВ Ритейл" и АО "Кварт") акционерному обществу "Аурум Бокс", принадлежащему Антону Паку", - сказано в сообщении. "Артем Соколов как бенефициарный владелец полностью выходит из бизнеса компании и сфокусируется на венчурных инвестициях и высокотехнологичных проектах, а также продолжит поддерживать Благотворительный фонд Семьи Соколовых", - отмечается там же. Пак - инвестор, специализирующийся на управлении инвестициями на рынке акций, облигаций и коммерческой недвижимости, поясняется там. А финансовым консультантом при продаже выступила инвестиционно-банковская группа Aspring Capital. "Сейчас сделка полностью закрыта, она прошла все регуляторные одобрения", - сказали в компании. Продажа затрагивает все юридические лица и бренды Sokolov, в том числе ювелирный завод, аффинажный завод, бизнес оптовых продаж, розничную сеть и другие сопутствующие бизнесы, а также бренды холдинга SOKOLOV, SKLV и Diamant. Холдинг продолжит работу с текущими управленцами под руководством действующего генерального директора Николая Полякова, добавили там. "Мы никогда не скрывали своих амбиций и того, что дальнейший рост с опережением рынка требует дополнительных вложений. Поэтому мы искали инвестора, который по достоинству оценил бы потенциал SOKOLOV, поверил бы в стратегию развития, разделял бы амбиции команды и обладал бы достаточными ресурсами для вывода компании на новый достойны", - прокомментировал Соколов, его слова приводятся в релизе. Компания Sokolov - вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Компания была основана в 1993 году семейной парой Алексеем и Еленой Соколовыми, в 2014 году они передали бизнес своему сыну Артему Соколову.
https://1prime.ru/20250813/vyplaty-860653927.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_517fb8286237e42700fd7232c0dd9e36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, sokolov
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Sokolov
11:28 14.08.2025
 
Бенефициарный владелец ювелирного холдинга Sokolov вышел из бизнеса

Бенефициарный владелец ювелирного холдинга Sokolov Соколов вышел из бизнеса

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Управляющая компания ювелирного холдинга Sokolov - Welvart Holding AG DMCC - передала 100% акций АО "Ювелит", АО "Лакса Трейдинг" и их дочерних компаний акционерному обществу "Аурум Бокс", которым владеет частный инвестор Антон Пак; бенефициарный владелец холдинга Артем Соколов полностью выходит из бизнеса, говорится в релизе компании.
"Управляющая компания ювелирного холдинга Sokolov - Welvart Holding AG DMCC - объявляет о продаже 100% акций АО "Ювелит", АО "Лакса Трейдинг" и их дочерних компаний (ООО "СВ Ритейл" и АО "Кварт") акционерному обществу "Аурум Бокс", принадлежащему Антону Паку", - сказано в сообщении.
"Артем Соколов как бенефициарный владелец полностью выходит из бизнеса компании и сфокусируется на венчурных инвестициях и высокотехнологичных проектах, а также продолжит поддерживать Благотворительный фонд Семьи Соколовых", - отмечается там же.
Пак - инвестор, специализирующийся на управлении инвестициями на рынке акций, облигаций и коммерческой недвижимости, поясняется там. А финансовым консультантом при продаже выступила инвестиционно-банковская группа Aspring Capital. "Сейчас сделка полностью закрыта, она прошла все регуляторные одобрения", - сказали в компании.
Продажа затрагивает все юридические лица и бренды Sokolov, в том числе ювелирный завод, аффинажный завод, бизнес оптовых продаж, розничную сеть и другие сопутствующие бизнесы, а также бренды холдинга SOKOLOV, SKLV и Diamant. Холдинг продолжит работу с текущими управленцами под руководством действующего генерального директора Николая Полякова, добавили там.
"Мы никогда не скрывали своих амбиций и того, что дальнейший рост с опережением рынка требует дополнительных вложений. Поэтому мы искали инвестора, который по достоинству оценил бы потенциал SOKOLOV, поверил бы в стратегию развития, разделял бы амбиции команды и обладал бы достаточными ресурсами для вывода компании на новый достойны", - прокомментировал Соколов, его слова приводятся в релизе.
Компания Sokolov - вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Компания была основана в 1993 году семейной парой Алексеем и Еленой Соколовыми, в 2014 году они передали бизнес своему сыну Артему Соколову.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
"СберСтрахование" увеличило выплаты бизнесу в первом полугодии
Вчера, 08:32
 
ЭкономикаБизнесФинансыРОССИЯSokolov
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала