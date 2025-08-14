Эксперт оценил возможность сотрудничества России и США в Арктике

https://1prime.ru/20250814/sotrudnichestvo-860718839.html
экономика
россия
сша
арктика
аляска
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. России и США было бы выгодно сотрудничать в освоении запасов нефти и газа Арктики и глубоководного шельфа, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "В контексте сотрудничества в проектах освоения Арктики и глубоководного шельфа интерес обеих сторон лежит как в технологической, так и в стратегической плоскости", - сказал эксперт, комментируя потенциальное сотрудничество России и США в нефтегазовых проектах. РФ могла бы предложить американским компаниям долгосрочные контракты в проектах с прогнозируемой ресурсной базой на десятилетия вперед, участие в совместных научно-технических разработках для адаптации технологий под арктические условия, а также свою инфраструктуру для оптимизации цепочек поставок. В свою очередь, российским проектам было бы интересно получить от США высокотехнологические решения в области шельфовой добычи, включая, например, оборудование для глубоководного бурения и подводной добычи.
сша
арктика
аляска
Новости
россия, сша, арктика, аляска, владимир путин, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, США, АРКТИКА, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"В контексте сотрудничества в проектах освоения Арктики и глубоководного шельфа интерес обеих сторон лежит как в технологической, так и в стратегической плоскости", - сказал эксперт, комментируя потенциальное сотрудничество России и США в нефтегазовых проектах.
РФ могла бы предложить американским компаниям долгосрочные контракты в проектах с прогнозируемой ресурсной базой на десятилетия вперед, участие в совместных научно-технических разработках для адаптации технологий под арктические условия, а также свою инфраструктуру для оптимизации цепочек поставок.
В свою очередь, российским проектам было бы интересно получить от США высокотехнологические решения в области шельфовой добычи, включая, например, оборудование для глубоководного бурения и подводной добычи.
