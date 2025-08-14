https://1prime.ru/20250814/sotrudnichestvo-860718839.html

Эксперт оценил возможность сотрудничества России и США в Арктике

Эксперт оценил возможность сотрудничества России и США в Арктике - 14.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность сотрудничества России и США в Арктике

России и США было бы выгодно сотрудничать в освоении запасов нефти и газа Арктики и глубоководного шельфа, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T15:03+0300

2025-08-14T15:03+0300

2025-08-14T15:03+0300

экономика

россия

сша

арктика

аляска

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75800/14/758001448_0:26:601:364_1920x0_80_0_0_1853694e0c975796c922c1b331aaf159.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. России и США было бы выгодно сотрудничать в освоении запасов нефти и газа Арктики и глубоководного шельфа, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "В контексте сотрудничества в проектах освоения Арктики и глубоководного шельфа интерес обеих сторон лежит как в технологической, так и в стратегической плоскости", - сказал эксперт, комментируя потенциальное сотрудничество России и США в нефтегазовых проектах. РФ могла бы предложить американским компаниям долгосрочные контракты в проектах с прогнозируемой ресурсной базой на десятилетия вперед, участие в совместных научно-технических разработках для адаптации технологий под арктические условия, а также свою инфраструктуру для оптимизации цепочек поставок. В свою очередь, российским проектам было бы интересно получить от США высокотехнологические решения в области шельфовой добычи, включая, например, оборудование для глубоководного бурения и подводной добычи.

https://1prime.ru/20250805/arktika-860346893.html

сша

арктика

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, арктика, аляска, владимир путин, дональд трамп