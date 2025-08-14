Петербургская биржа запустит платформу для торговли ЦФА

https://1prime.ru/20250814/spbmtsb-860730457.html

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Петербургская биржа планирует запуск платформы для торговли цифровыми финансовыми активами (ЦФА), для чего начала процесс получения статуса оператора информационной системы (ОИС), сообщила торговая площадка. "Петербургская биржа инициирует процесс получения статуса оператора информационной системы. Благодаря этому станет возможно создание передовых финансовых и товарных инструментов, которые площадка планирует предложить широкому кругу своих клиентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что статус ОИС откроет новое направление в развитии биржи, стратегия развития которой предусматривает выход на быстрорастущий отечественный рынок токенизированных активов. Используя возможности цифровых прав, Петербургская биржа планирует запустить такие направления деятельности, как токенизация реальных активов и развитие финансовых инструментов. "Решение о получении статуса оператора информационной системы - это логичный шаг в развитии Петербургской биржи, который позволит нам идти в ногу с финансовыми инновациями сегодняшнего дня. Мы видим значительный потенциал в токенизации активов и стремимся предоставить нашим клиентам наиболее востребованные инструменты. ЦФА станут фундаментом для создания новых, более гибких и кастомизированных финансовых продуктов", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Петербургской биржи Александра Левцева. "Для биржи запуск данного направления – это возможность расширить спектр предоставляемых услуг. Благодаря этому биржа сможет предложить в токенизированном виде те категории товаров, торги которыми изначально сложно представить в виде "биржевого стакана", а также сосредоточиться на кастомизации предлагаемых продуктов под потребности каждого из наших клиентов. Запуск торгов токенизированными товарами позволит нам, как ведущей товарной торговой площадке России, адаптироваться к быстро меняющимся условиям работы на современных финансовом и товарном рынках", - объяснил управляющий директор Петербургской биржи Максим Ельцов. Петербургская биржа – крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Свыше трети основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на бирже.

