США в I полугодии сократили импорт самолетов и вертолетов из ЕС

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Импорт самолетов и вертолетов Соединенными Штатами из Евросоюза в первом полугодии упал вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом больше всего США закупали самолеты весом от 15 тонн, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Всего по итогам января-июня Штаты импортировали самолетов и вертолетов из ЕС на 2,1 миллиарда долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период в 2024 году. Больше всего за полугодие в США прибыло самолетов массой более 15 тонн - на 1,6 миллиарда долларов и самолетов весом в 2-15 тонн - на 313,1 миллиона долларов. Также Штаты импортировали вертолеты массой до 2 тонн (92,1 миллиона долларов), более двух тонн (78 миллионов) и небольшие самолеты весом до 2 тонн (43,5 миллиона). Евросоюз по итогам полугодия стал вторым поставщиком самолетов и вертолетов в США. В топ-5 также вошли Канада (2,6 миллиарда долларов), Бразилия (877,8 миллиона), Швейцария (342 миллиона) и Израиль (19,7 миллиона). При этом американский импорт самолетов и вертолетов из ЕС в июне составил 129,4 миллиона долларов, увеличившись более чем втрое как в годовом, так и в месячном выражении. Кроме самолетов и вертолетов, американцы в январе-июне закупали в ЕС запчасти для летательных аппаратов (2,7 миллиарда долларов), тренажеры (24,4 миллиона), а также беспилотники (7,7 миллиона), аэростаты (3,4 миллиона) и парашюты (2,5 миллиона).

