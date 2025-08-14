Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Важнее Украины". Названы ключевые вопросы Трампа к Путину - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250814/ssha-860718302.html
"Важнее Украины". Названы ключевые вопросы Трампа к Путину
"Важнее Украины". Названы ключевые вопросы Трампа к Путину - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Важнее Украины". Названы ключевые вопросы Трампа к Путину
Американца открыто заявляют, что особо не надеются, что президенту США Дональду Трампу удастся на Аляске успешно договориться с президентом России Владимиром... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T14:51+0300
2025-08-14T14:56+0300
политика
сша
россия
переговоры
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Американца открыто заявляют, что особо не надеются, что президенту США Дональду Трампу удастся на Аляске успешно договориться с президентом России Владимиром Путиным по украинскому урегулированию. Это говорит о том, что, помимо путей завершения конфликта, лидеры будут обсуждать и другие вопросы, причем более тщательно, чем, собственно, Украину. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко. Его слова приводит издание "Военное дело".В качестве "других вопросов", которые могут представлять для Соединенных Штатов больший интерес, чем Украина, Ищенко назвал проблемы Китая, Тихого океана, Европы, которая, по его словам, в настоящий момент "находится в очень плохом положении", а кроме того, Трамп не сможет обойти стороной проблемы Североатлантического альянса и ядерного разоружения.Например, НАТО на сегодняшний день, как отмечает политолог, вызывает у американцев самые серьезные опасения. Ведь стремящиеся в альянс государства осознали, что они нужны в этой организации лишь для отработки интересов Соединенных Штатов, тогда как сами Соединенные Штаты не встанут на их защиты ни при каких обстоятельствах. При этом в ЕС систематически возникает вопрос создания объединенной европейской армии, которая обессмыслит Североатлантический альянс и в итоге выведет Европу из подчинения Соединенных Штатов."Американцы этого допустить не могут. Европа — это и мощный плацдарм присутствия США на европейском континенте, и экономический конкурент, который находится под американским контролем. Поэтому просто взять и уйти США не могут", - отметил Ищенко, добавив, что, с учетом названных факторов, американцам, помимо Украины, необходимо обсудить с Российской Федерацией и будущее Европы. Ведь практически любые перемены в странах ЕС чреваты или ослаблением, или усилением российского влияния, что американцы, по мнению политолога, "прекрасно понимают, а поэтому европейский вопрос им надо с Россией обсуждать".Не могут американцы не затронуть на саммите и тему ядерного разоружения, поскольку, как подчеркнул Ищенко, руководство Соединенных Штатов осознает, что Америка проиграла "игру в ядерную гонку" - Россия в этой сфере вырвалась далеко вперед, а значит, тема ЯО "будет максимально интересной" для Белого дома и Пентагона. Но начнется саммит, конечно, с Украины, считает политолог, ведь этот вопрос представляет огромный интерес в аспекте пиара. А наговорившись об украинском урегулировании, стороны приступят к обсуждению ситуации в Тихом океане и на Ближнем Востоке, "причем две последние темы будут рассмотрены значительно тщательнее, чем украинская", заключил Ищенко.
https://1prime.ru/20250814/putin-860713923.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_641505714b3a347626cc375495a37615.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, переговоры, экспертное мнение
Политика, США, РОССИЯ, переговоры, экспертное мнение
14:51 14.08.2025 (обновлено: 14:56 14.08.2025)
 
"Важнее Украины". Названы ключевые вопросы Трампа к Путину

Политолог Ищенко назвал ключевые темы, которые Трамп обязательно обсудит с Путиным

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Американца открыто заявляют, что особо не надеются, что президенту США Дональду Трампу удастся на Аляске успешно договориться с президентом России Владимиром Путиным по украинскому урегулированию. Это говорит о том, что, помимо путей завершения конфликта, лидеры будут обсуждать и другие вопросы, причем более тщательно, чем, собственно, Украину. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко. Его слова приводит издание "Военное дело".
В качестве "других вопросов", которые могут представлять для Соединенных Штатов больший интерес, чем Украина, Ищенко назвал проблемы Китая, Тихого океана, Европы, которая, по его словам, в настоящий момент "находится в очень плохом положении", а кроме того, Трамп не сможет обойти стороной проблемы Североатлантического альянса и ядерного разоружения.
Например, НАТО на сегодняшний день, как отмечает политолог, вызывает у американцев самые серьезные опасения. Ведь стремящиеся в альянс государства осознали, что они нужны в этой организации лишь для отработки интересов Соединенных Штатов, тогда как сами Соединенные Штаты не встанут на их защиты ни при каких обстоятельствах. При этом в ЕС систематически возникает вопрос создания объединенной европейской армии, которая обессмыслит Североатлантический альянс и в итоге выведет Европу из подчинения Соединенных Штатов.
"Американцы этого допустить не могут. Европа — это и мощный плацдарм присутствия США на европейском континенте, и экономический конкурент, который находится под американским контролем. Поэтому просто взять и уйти США не могут", - отметил Ищенко, добавив, что, с учетом названных факторов, американцам, помимо Украины, необходимо обсудить с Российской Федерацией и будущее Европы.
Ведь практически любые перемены в странах ЕС чреваты или ослаблением, или усилением российского влияния, что американцы, по мнению политолога, "прекрасно понимают, а поэтому европейский вопрос им надо с Россией обсуждать".
Не могут американцы не затронуть на саммите и тему ядерного разоружения, поскольку, как подчеркнул Ищенко, руководство Соединенных Штатов осознает, что Америка проиграла "игру в ядерную гонку" - Россия в этой сфере вырвалась далеко вперед, а значит, тема ЯО "будет максимально интересной" для Белого дома и Пентагона.
Но начнется саммит, конечно, с Украины, считает политолог, ведь этот вопрос представляет огромный интерес в аспекте пиара. А наговорившись об украинском урегулировании, стороны приступят к обсуждению ситуации в Тихом океане и на Ближнем Востоке, "причем две последние темы будут рассмотрены значительно тщательнее, чем украинская", заключил Ищенко.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Путин оценил усилия администрации Трампа по урегулированию на Украине
14:09
 
ПолитикаСШАРОССИЯпереговорыэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала