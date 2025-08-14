https://1prime.ru/20250814/ssha-860718302.html

"Важнее Украины". Названы ключевые вопросы Трампа к Путину

"Важнее Украины". Названы ключевые вопросы Трампа к Путину

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Американца открыто заявляют, что особо не надеются, что президенту США Дональду Трампу удастся на Аляске успешно договориться с президентом России Владимиром Путиным по украинскому урегулированию. Это говорит о том, что, помимо путей завершения конфликта, лидеры будут обсуждать и другие вопросы, причем более тщательно, чем, собственно, Украину. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко. Его слова приводит издание "Военное дело".В качестве "других вопросов", которые могут представлять для Соединенных Штатов больший интерес, чем Украина, Ищенко назвал проблемы Китая, Тихого океана, Европы, которая, по его словам, в настоящий момент "находится в очень плохом положении", а кроме того, Трамп не сможет обойти стороной проблемы Североатлантического альянса и ядерного разоружения.Например, НАТО на сегодняшний день, как отмечает политолог, вызывает у американцев самые серьезные опасения. Ведь стремящиеся в альянс государства осознали, что они нужны в этой организации лишь для отработки интересов Соединенных Штатов, тогда как сами Соединенные Штаты не встанут на их защиты ни при каких обстоятельствах. При этом в ЕС систематически возникает вопрос создания объединенной европейской армии, которая обессмыслит Североатлантический альянс и в итоге выведет Европу из подчинения Соединенных Штатов."Американцы этого допустить не могут. Европа — это и мощный плацдарм присутствия США на европейском континенте, и экономический конкурент, который находится под американским контролем. Поэтому просто взять и уйти США не могут", - отметил Ищенко, добавив, что, с учетом названных факторов, американцам, помимо Украины, необходимо обсудить с Российской Федерацией и будущее Европы. Ведь практически любые перемены в странах ЕС чреваты или ослаблением, или усилением российского влияния, что американцы, по мнению политолога, "прекрасно понимают, а поэтому европейский вопрос им надо с Россией обсуждать".Не могут американцы не затронуть на саммите и тему ядерного разоружения, поскольку, как подчеркнул Ищенко, руководство Соединенных Штатов осознает, что Америка проиграла "игру в ядерную гонку" - Россия в этой сфере вырвалась далеко вперед, а значит, тема ЯО "будет максимально интересной" для Белого дома и Пентагона. Но начнется саммит, конечно, с Украины, считает политолог, ведь этот вопрос представляет огромный интерес в аспекте пиара. А наговорившись об украинском урегулировании, стороны приступят к обсуждению ситуации в Тихом океане и на Ближнем Востоке, "причем две последние темы будут рассмотрены значительно тщательнее, чем украинская", заключил Ищенко.

