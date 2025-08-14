https://1prime.ru/20250814/ssha-860728196.html

Фондовые индексы США идут вниз

Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, участники рынка опасаются негативного влияния пошлин на американскую экономику, свидетельствуют данные торгов | 14.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, участники рынка опасаются негативного влияния пошлин на американскую экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,28% - до 44 795,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,01%, до 21 711,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,06%, до 6 462,48 пункта. Аналитики опасаются, что тарифная политика США может способствовать росту инфляции в стране. Согласно опубликованным ранее в четверг данным, цены производителей в США за июль выросли сильнее ожиданий в годовом выражении - на 3,3% после увеличения на 2,4% в июне. В месячном выражении показатель поднялся на 0,9%, в то время как ожидался рост только на 0,2%. По мнению главного рыночного стратега CalBay Investments Кларка Геранена (Clark Geranen), заявление которого цитирует агентство Блумберг, макростатистика иллюстрирует, что пошлины "вызывают инфляцию", "прибавляя много сложностей" для Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе снижения ключевой ставки осенью. Кроме того, в четверг министерство труда США опубликовало данные по числу заявок на пособие по безработице в стране. За неделю, завершившуюся 9 августа, показатель составил 224 тысячи, сократившись на 3 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели. Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя до 228 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 226 тысяч заявок. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 227 тысяч заявок. ФРС США в своих решениях по денежно-кредитной политике учитывает макроэкономические данные. По данным CME Group, на данный момент порядка 92,5% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Также участники рынка обращают внимание на корпоративные новости. Акции Deere & Co падают почти на 8%. Ранее американский производитель сельскохозяйственной техники сообщил о сокращении чистой прибыли по итогам третьего квартала финансового года на 26% в годовом выражении, до 1,289 миллиарда долларов.

сша

