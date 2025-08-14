Фондовые индексы США идут вниз

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, участники рынка опасаются негативного влияния пошлин на американскую экономику, свидетельствуют данные торгов | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T18:27+0300
2025-08-14T18:27+0300
экономика
сша
фондовые индексы
торги
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, участники рынка опасаются негативного влияния пошлин на американскую экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,28% - до 44 795,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,01%, до 21 711,61 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 – на 0,06%, до 6 462,48 пункта. Аналитики опасаются, что тарифная политика США может способствовать росту инфляции в стране. Согласно опубликованным ранее в четверг данным, цены производителей в США за июль выросли сильнее ожиданий в годовом выражении - на 3,3% после увеличения на 2,4% в июне. В месячном выражении показатель поднялся на 0,9%, в то время как ожидался рост только на 0,2%. По мнению главного рыночного стратега CalBay Investments Кларка Геранена (Clark Geranen), заявление которого цитирует агентство Блумберг, макростатистика иллюстрирует, что пошлины "вызывают инфляцию", "прибавляя много сложностей" для Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе снижения ключевой ставки осенью. Кроме того, в четверг министерство труда США опубликовало данные по числу заявок на пособие по безработице в стране. За неделю, завершившуюся 9 августа, показатель составил 224 тысячи, сократившись на 3 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели. Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя до 228 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 226 тысяч заявок. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 227 тысяч заявок. ФРС США в своих решениях по денежно-кредитной политике учитывает макроэкономические данные. По данным CME Group, на данный момент порядка 92,5% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Также участники рынка обращают внимание на корпоративные новости. Акции Deere &amp; Co падают почти на 8%. Ранее американский производитель сельскохозяйственной техники сообщил о сокращении чистой прибыли по итогам третьего квартала финансового года на 26% в годовом выражении, до 1,289 миллиарда долларов.
сша, фондовые индексы, торги
Экономика, США, фондовые индексы, Торги
18:27 14.08.2025
 
Фондовые индексы США идут вниз

Торги: фондовые индексы США снижаются на опасениях из-за пошлин

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, участники рынка опасаются негативного влияния пошлин на американскую экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,28% - до 44 795,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,01%, до 21 711,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,06%, до 6 462,48 пункта.
Аналитики опасаются, что тарифная политика США может способствовать росту инфляции в стране. Согласно опубликованным ранее в четверг данным, цены производителей в США за июль выросли сильнее ожиданий в годовом выражении - на 3,3% после увеличения на 2,4% в июне. В месячном выражении показатель поднялся на 0,9%, в то время как ожидался рост только на 0,2%.
По мнению главного рыночного стратега CalBay Investments Кларка Геранена (Clark Geranen), заявление которого цитирует агентство Блумберг, макростатистика иллюстрирует, что пошлины "вызывают инфляцию", "прибавляя много сложностей" для Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе снижения ключевой ставки осенью.
Кроме того, в четверг министерство труда США опубликовало данные по числу заявок на пособие по безработице в стране. За неделю, завершившуюся 9 августа, показатель составил 224 тысячи, сократившись на 3 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели.
Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя до 228 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 226 тысяч заявок. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 227 тысяч заявок.
ФРС США в своих решениях по денежно-кредитной политике учитывает макроэкономические данные. По данным CME Group, на данный момент порядка 92,5% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
Также участники рынка обращают внимание на корпоративные новости. Акции Deere & Co падают почти на 8%. Ранее американский производитель сельскохозяйственной техники сообщил о сокращении чистой прибыли по итогам третьего квартала финансового года на 26% в годовом выражении, до 1,289 миллиарда долларов.
Индексы Уолл-стрит растут после статистики по инфляции в США
12 августа, 17:32
12 августа, 17:32
 
ЭкономикаСШАфондовые индексыТорги
 
 
