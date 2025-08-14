Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске - 14.08.2025
"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске
Совместная с Россией разработка месторождений полезных ископаемых на Аляске, которая, по данным западных СМИ, будет предложена российской стороне на грядущем саммите
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совместная с Россией разработка месторождений полезных ископаемых на Аляске, которая, по данным западных СМИ, будет предложена российской стороне на грядущем саммите, в большей степени выгодна Соединенным Штатам, чем Российской Федерации. Такое мнение в интервью 360.ru высказал политолог Малек Дудаков.По его данным, Соединенные Штаты испытывают серьезные сложности в создании ледокольного флота, а вместе с тем в стране не разработаны необходимые технологии проведения глубинной разведки.Для примера Дудаков напомнил, каких трудов американцам стоила попытка возрождения редкоземельной индустрии. "Только в одном Техасе они кое-как попытались освоить одно месторождение с большим трудом, - отметил политолог. - На Аляске на все это наложатся еще и климатические сложности, поэтому им нужны партнеры".Россию, как он считает, предлагаемые совместные проекты могут заинтересовать тем, что в перспективе благодаря им Соединенные Штаты могут смягчить санкций в банковской сфере, например, в части транзакций между российскими и американскими банками.
Новости
сша, россия, сотрудничество, месторождение, редкоземельные элементы, аляска
Экономика, США, РОССИЯ, сотрудничество, месторождение, редкоземельные элементы, Аляска
19:08 14.08.2025 (обновлено: 19:12 14.08.2025)
 
"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске

Дудаков: американцы не умеют проводить глубинную разведку, им нужны партнеры

Виды Аляски
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совместная с Россией разработка месторождений полезных ископаемых на Аляске, которая, по данным западных СМИ, будет предложена российской стороне на грядущем саммите, в большей степени выгодна Соединенным Штатам, чем Российской Федерации. Такое мнение в интервью 360.ru высказал политолог Малек Дудаков.
По его данным, Соединенные Штаты испытывают серьезные сложности в создании ледокольного флота, а вместе с тем в стране не разработаны необходимые технологии проведения глубинной разведки.
Для примера Дудаков напомнил, каких трудов американцам стоила попытка возрождения редкоземельной индустрии.
"Только в одном Техасе они кое-как попытались освоить одно месторождение с большим трудом, - отметил политолог. - На Аляске на все это наложатся еще и климатические сложности, поэтому им нужны партнеры".
Россию, как он считает, предлагаемые совместные проекты могут заинтересовать тем, что в перспективе благодаря им Соединенные Штаты могут смягчить санкций в банковской сфере, например, в части транзакций между российскими и американскими банками.
