https://1prime.ru/20250814/ssha-860729313.html

"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске

"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске - 14.08.2025, ПРАЙМ

"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске

Совместная с Россией разработка месторождений полезных ископаемых на Аляске, которая, по данным западных СМИ, будет предложена российской стороне на грядущем... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T19:08+0300

2025-08-14T19:08+0300

2025-08-14T19:12+0300

экономика

сша

россия

сотрудничество

месторождение

редкоземельные элементы

аляска

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860613155_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_dd679fb5ba7f80ecde6c5ad50a8dfbe8.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совместная с Россией разработка месторождений полезных ископаемых на Аляске, которая, по данным западных СМИ, будет предложена российской стороне на грядущем саммите, в большей степени выгодна Соединенным Штатам, чем Российской Федерации. Такое мнение в интервью 360.ru высказал политолог Малек Дудаков.По его данным, Соединенные Штаты испытывают серьезные сложности в создании ледокольного флота, а вместе с тем в стране не разработаны необходимые технологии проведения глубинной разведки.Для примера Дудаков напомнил, каких трудов американцам стоила попытка возрождения редкоземельной индустрии. "Только в одном Техасе они кое-как попытались освоить одно месторождение с большим трудом, - отметил политолог. - На Аляске на все это наложатся еще и климатические сложности, поэтому им нужны партнеры".Россию, как он считает, предлагаемые совместные проекты могут заинтересовать тем, что в перспективе благодаря им Соединенные Штаты могут смягчить санкций в банковской сфере, например, в части транзакций между российскими и американскими банками.

https://1prime.ru/20250802/mineral-860243289.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, сотрудничество, месторождение, редкоземельные элементы, аляска