"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске
"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске
Совместная с Россией разработка месторождений полезных ископаемых на Аляске, которая, по данным западных СМИ, будет предложена российской стороне на грядущем... | 14.08.2025
2025-08-14T19:08+0300
2025-08-14T19:08+0300
2025-08-14T19:12+0300
экономика
сша
россия
сотрудничество
месторождение
редкоземельные элементы
аляска
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совместная с Россией разработка месторождений полезных ископаемых на Аляске, которая, по данным западных СМИ, будет предложена российской стороне на грядущем саммите, в большей степени выгодна Соединенным Штатам, чем Российской Федерации. Такое мнение в интервью 360.ru высказал политолог Малек Дудаков.По его данным, Соединенные Штаты испытывают серьезные сложности в создании ледокольного флота, а вместе с тем в стране не разработаны необходимые технологии проведения глубинной разведки.Для примера Дудаков напомнил, каких трудов американцам стоила попытка возрождения редкоземельной индустрии. "Только в одном Техасе они кое-как попытались освоить одно месторождение с большим трудом, - отметил политолог. - На Аляске на все это наложатся еще и климатические сложности, поэтому им нужны партнеры".Россию, как он считает, предлагаемые совместные проекты могут заинтересовать тем, что в перспективе благодаря им Соединенные Штаты могут смягчить санкций в банковской сфере, например, в части транзакций между российскими и американскими банками.
сша
аляска
Новости
ru-RU
сша, россия, сотрудничество, месторождение, редкоземельные элементы, аляска
Экономика, США, РОССИЯ, сотрудничество, месторождение, редкоземельные элементы, Аляска
"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске
Дудаков: американцы не умеют проводить глубинную разведку, им нужны партнеры
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Совместная с Россией разработка месторождений полезных ископаемых на Аляске, которая, по данным западных СМИ, будет предложена российской стороне на грядущем саммите, в большей степени выгодна Соединенным Штатам, чем Российской Федерации. Такое мнение в интервью 360.ru
высказал политолог Малек Дудаков.
По его данным, Соединенные Штаты испытывают серьезные сложности в создании ледокольного флота, а вместе с тем в стране не разработаны необходимые технологии проведения глубинной разведки.
Для примера Дудаков напомнил, каких трудов американцам стоила попытка возрождения редкоземельной индустрии.
"Только в одном Техасе они кое-как попытались освоить одно месторождение с большим трудом, - отметил политолог. - На Аляске на все это наложатся еще и климатические сложности, поэтому им нужны партнеры".
Россию, как он считает, предлагаемые совместные проекты могут заинтересовать тем, что в перспективе благодаря им Соединенные Штаты могут смягчить санкций в банковской сфере, например, в части транзакций между российскими и американскими банками.
