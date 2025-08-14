В США рассекретили письма о фабрикации "вмешательства" России в выборы

https://1prime.ru/20250814/ssha-860731117.html

2025-08-14T19:58+0300

2025-08-14T19:58+0300

2025-08-14T19:59+0300

политика

данные

вмешательство

россия

выборы в сша

публикация

МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала рассекреченные письма бывших руководителей американских спецслужб времен экс-президента Барака Обамы, которые, по ее словам, подтверждают надуманный характер обвинений о "вмешательстве" России в выборы 2016 года. "Только что рассекреченные секретные письма от 22 декабря 2016 года, подготовленные в рамках распоряжения президента Обамы создать сфабрикованный январский доклад о России, показывают, как директор Нацразведки Джеймс Клэппер потребовал, чтобы разведсообщество подстроилось под так называемую "российскую аферу", - написала она в соцсети X. Согласно рассекреченным материалам, одно из писем Клэппера было адресовано директору ЦРУ Джону Бреннану, главе ФБР Джеймсу Коми и руководителю АНБ Майклу Роджерсу. В нем он призвал коллег "пойти на компромисс с привычными методами работы" и как можно скорее завершить доклад по России, назвав процесс "командной работой". В ответном письме Роджерс выразил сомнения в том, что его сотрудники получили достаточно времени и доступ к разведданным для уверенной оценки, и отметил, что готов снять возражения лишь в случае, если итоговый документ будет подготовлен только ЦРУ и ФБР, без подписи АНБ. Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

2025

