Эксперты оценили, смогут ли США перейти на полное производство товаров
Эксперты оценили, смогут ли США перейти на полное производство товаров - 14.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили, смогут ли США перейти на полное производство товаров
Жесткая тарифная политика вряд ли поможет США полностью перейти на выпуск товаров внутри страны: перенос производства комплектующих в Штаты грозит слишком... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T22:22+0300
2025-08-14T22:22+0300
2025-08-14T22:22+0300
экономика
сша
производство
оценка
экспертное мнение
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Жесткая тарифная политика вряд ли поможет США полностью перейти на выпуск товаров внутри страны: перенос производства комплектующих в Штаты грозит слишком большими издержками ряду отраслей, в частности, автопрому, прокомментировала РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Ранее президент США Дональд Трамп грозил пошлинами промышленным компаниям за отказ локализовать производство в США. При этом он заявлял, что ведущие мировые производители микрочипов, автомобилей и компании из других отраслей выразили намерение вернуть свое производство в Штаты. Также в июне Трамп подписал указ, направленный на укрепление лидерства США в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотных летательных аппаратов. "Перейти на "полностью сделано в США" в ряде отраслей, и в частности в автопроме, практически невозможно", - отметила Бондаренко, говоря о расширении производства некоторых компаний в США с целью избежать давления американских импортных пошлин. Например, автопроизводители, представители одной из самых "глобализированных" отраслей в мире, пока не смогут производить все комплектующие в Штатах, "потому что дополнительные издержки могут быть слишком высокими", отметила эксперт. Агрессивная торговая политика США вынуждает многие мировые компании наращивать инвестиции в производство на американской территории. В частности, о планах инвестировать в расширение производственных мощностей в Штатах объявили ряд крупных европейских компаний фармацевтического и химического сектора. При этом в отдельных случаях для иностранных производителей перенос и расширение производства в Штатах во избежание пошлин может стать проблемой. На макроуровне - в виде снижения экспорта отдельных стран, на микроуровне - в вопросах безработицы, развития компаний и так далее, отметила Бондаренко. "Все будет зависеть от конъюнктуры самого рынка и от масштабов развития как американских, так и европейских компаний", - пояснила эксперт. На примере автопроизводителей среди стран ЕС по стоимостному объему экспорта в США лидирует Германия, однако наиболее уязвимой к снижению экспорта автомобильной продукции в США может оказаться не ФРГ, а Словакия, так как 73,2% ее экспорта в Штаты - это автозапчасти и автомобили. Высока зависимость и у Италии, экспортирующей машины премиум-класса, и у Швеции, производящей автомобили марки Volvo, отметила Бондаренко.
сша
сша, производство, оценка, экспертное мнение
Экономика, США, производство, оценка, экспертное мнение
Эксперты оценили, смогут ли США перейти на полное производство товаров
Бондаренко: США не смогут перейти на полное производство товаров внутри
