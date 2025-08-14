https://1prime.ru/20250814/stoimost-860692009.html

Стоимость биткоина достигла исторического максимума

Стоимость биткоина достигла исторического максимума - 14.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина достигла исторического максимума

Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись выше 123,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T02:29+0300

2025-08-14T02:29+0300

2025-08-14T02:29+0300

финансы

binance

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860692009.jpg?1755127757

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись выше 123,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 01.50 мск подорожал до 123 577 долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance