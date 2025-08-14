Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина достигла исторического максимума - 14.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина достигла исторического максимума
Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись выше 123,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ
финансы
binance
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись выше 123,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 01.50 мск подорожал до 123 577 долларов.
финансы, binance
02:29 14.08.2025
 
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись выше 123,5 тысячи долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 01.50 мск подорожал до 123 577 долларов.
 
