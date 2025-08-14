https://1prime.ru/20250814/stoimost-860692009.html
Стоимость биткоина достигла исторического максимума
Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись выше 123,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись выше 123,5 тысячи долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 01.50 мск подорожал до 123 577 долларов.
