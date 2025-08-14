https://1prime.ru/20250814/stoimost-860692826.html

Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума, поднявшись выше 124 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03.22 мск подорожал до 124 060 долларов.

