Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума
2025-08-14T03:47+0300
финансы
binance
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума, поднявшись выше 124 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03.22 мск подорожал до 124 060 долларов.
финансы, binance
