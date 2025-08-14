https://1prime.ru/20250814/sud-860700555.html

"Дочка" Wartsila проиграла в кассации спор по иску Невского судозавода

"Дочка" Wartsila проиграла в кассации спор по иску Невского судозавода - 14.08.2025, ПРАЙМ

"Дочка" Wartsila проиграла в кассации спор по иску Невского судозавода

14.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационную жалобу компании Wartsila Solutions (дочерней структуры финской Wartsila Oyj) на взыскание около 4 миллионов евро в пользу входящего в состав ОСК Невского судостроительно-судоремонтного завода из Ленинградской области, следует из материалов дела. "Оставить без изменения решение (суда первой инстанции – ред.) и... постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликован текст постановления окружного суда. Согласно материалам дела, Wartsila Solutions оспаривала решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 23 декабря прошлого года, которое в апреле оставил в силе Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Судебное разбирательство связано со срывом контракта на поставку судовых комплектов главных дизель-генераторов, пропульсивного комплекса и системы электродвижения со вспомогательным оборудованием. Судозавод оплатил аванс на сумму около 4 миллионов евро, однако получил продукцию только на 15 тысяч. Как уточняется в решении суда первой инстанции в пользу Невского судозавода, ответчик в марте 2022 года приостановил исполнение своих обязательств в связи с санкциями ЕС против России. Невский судостроительно-судоремонтный завод – не единственное предприятие Северо-Западного региона, инициировавшее судебные разбирательства с Wartsila Solutions и ее материнской компанией. Так, в частности, в июле 2024 года арбитражный суд Петербурга взыскал с Wartsila Solutions около 3,8 миллиона евро в пользу петербургского судозавода "Северная верфь", и в дальнейшем это решение подтвердили суды всех инстанций. Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.

петербург

ленинградская область

2025

