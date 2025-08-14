https://1prime.ru/20250814/sud-860712552.html

Суд взыскал средства с австрийской RSRS GmbH по иску "Абсолют банка"

МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Абсолют банка" взыскал более 90 миллионов рублей с планировавшей построить переход на железнодорожной станции Купавна австрийской RSRS GmbH Railway Infrastructure Projects в лице ее российского филиала, говорится в опубликованном в четверг решении суда. "Российские железные дороги" в апреле 2022 года заключили с RSRS GmbH договор по реализации проекта строительства пешеходного перехода в разных уровнях на станции Купавна Московской железной дороги и внесли подрядчику аванс. Обязательства австрийской компании по возврату аванса обеспечивала гарантия "Абсолют банка". В феврале 2025 года РЖД направили банку требование об уплате по гарантии около 88 миллионов рублей, которое "Абсолют" исполнил. После этого банк предъявил регрессное требование подрядчику. Суд полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика задолженность по гарантии, а также комиссии за выдачу и раскрытие гарантии. Ответчик своего представителя в суд не направлял. "Абсолют банк" - крупный московский банк, основанный в 1993 году. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние". По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.

