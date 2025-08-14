https://1prime.ru/20250814/svyaz-860721076.html

"Неожиданная связь": СМИ выяснили, с кем советуется Трамп по Украине

14 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп активно консультируется с президентом Финляндии Александером Стуббом по вопросам, связанным с конфликтом на...

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп активно консультируется с президентом Финляндии Александером Стуббом по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, сообщает The Wall Street Journal.Издание отмечает "неожиданную связь", установившуюся между американским и финским лидерами: Трамп и Стубб общаются по телефону и переписываются даже вне рабочего времени."Я могу донести до Трампа, что думают европейцы или Зеленский, а потом донести до моих европейских коллег, что думает Трамп", - заявил Стубб в интервью WSJ.Помимо этого, издание называет лидера Финляндии важным посредником между США и Европой, стремящейся повлиять на грядущий саммит президента России Владимира Путина и американского лидера.Встреча Путина и Трампа состоится на Аляске в Анкоридже и запланирована на 11:30 по местному времени (22:30 мск).Помощника президента России Юрий Ушаков назвал ключевой темой саммита урегулирование украинского конфликта. Кроме того, в ходе саммита ожидается обмен мнениями о сотрудничестве России и США.

